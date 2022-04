Bild: Haaland-fristen utløper 30. april

NTB

Erling Braut Haaland har bare noen dager på seg før han må ta en beslutning om hvor han fortsetter karrieren, melder avisen Bild.

– Han har en klausul i kontrakten, og Haaland har en frist ut april til å benytte seg av denne, sa avisen Bilds fotballredaktør Christian Falk til BBC tirsdag.

Bild ligger svært tett på Borussia Dortmund og er ofte meget godt informert om hva som skjer i klubben.

Haaland fikk med i sin avtale (løper til etter sesongslutt i 2024) med Dortmund at han kunne forlate klubben i sommer for en sum på cirka 750 millioner kroner. Det er omtrent halvparten av hva hans markedsverdi vurderes til, blant annet hos Transfermarkt.com.

Den britiske avisen Daily Mail meldte mandag at Haaland har kommet til enighet med Manchester City om sine personlige betingelser. Bild-redaktør Falk sa til BBC at også han er sikker på at Haaland havner i England fra sommeren av.

Real Madrid har vært nevnt som det andre mulige alternativet for den norske superspissen. Den spanske klubbens førstevalg er samtidig Paris-Saint Germains Kylian Mbappé, og det meste tyder på at han flytter til Madrid til sommeren.

I tillegg scorer Karim Benzema som bare det for Real Madrid om dagen.