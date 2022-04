Rangnick etter nytt stygt nederlag: – Gir ikke mening å snakke om topp fire

Manchester United-manager Ralf Rangnick mener at laget var redde i tapet mot erkerival Liverpool tirsdag. Foto: Jon Super / AP / NTB

Midlertidig Manchester United-manager Ralf Rangnick erkjenner at erkerival Liverpool er flere steg foran dem og går langt i å utelukke en topp fire-plassering.

Til slutt sto det 4-0 på måltavla fordel Liverpool, og hjemmelaget utspilte til tider de røde djevlene. Unntaket var den første halvdelen av andre omgang.

United kom ut i en backfemmer i håp om å temme rivalens stjerneangrep, men det var et dominant Liverpool som tok styringen på kampen og ledet 2-0 til pause. Det tvang Rangnick til å gjøre endringer i håp om uttelling.

– Prestasjonen vår hadde ingenting å gjøre med formasjonen. Da vi lå under 0-1 var vi redde for å angripe dem, redde for å bli utspilt, sa Rangnick til Sky Sports etter kampen.

Etter å ha endret formasjon i pausen var det et mer energisk United-lag på banen, men uttellingen uteble og det endte 0-4.

– Jeg tror ikke vi gjemte oss, de bare var og er bedre enn oss. De har 25 Formel 1-biler i troppen. Det ekstremt pinlig for meg å snakke på en pressekonferanse som denne, sa Rangnick.

Han gikk også langt i å utelukke en topp fire-plassering for laget.

– Det gir ikke mening å snakke om topp fire etter en prestasjon som i dag, sa han.