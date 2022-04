Anfield-publikummet markerte støtte for Ronaldo

Liverpool-supportere klappet i en støttemarkering for Manchester United-stjernen Cristiano Ronaldo tidlig i tirsdagens rivalkamp på Anfield. Ronaldo mistet nylig en sønn. Foto: Jon Super / AP / NTB

NTB

Cristiano Ronaldo og samboeren Georgina er i sorg etter at paret nylig mistet en sønn. Tirsdag ble de hedret i kampen mellom Liverpool og Manchester United.

På et fullsatt Anfield var fansen til erkerivalene samlet om å klappe for å markere støtte til Ronaldo og hans familie. Det skjedde sju minutter ut i oppgjøret.

Rodriguez ventet tvillinger, en gutt og en jente, men sønnen døde. Det fortalte Ronaldo i en melding i sosiale medier mandag kveld.

– Det er den største smerten foreldre kan oppleve. Bare fødselen til vår lille jente gir oss styrke til å komme gjennom dette med håp og glede, het det i uttalelsen fra Ronaldo og samboeren.

Etter at det ble kjent at Ronaldo ikke kom til å spille kampen på Anfield, oppfordret flere Liverpool-supportere i sosiale medier til en marking for United-stjernen.

Den ble holdt av supporterne i kampens sjuende minutt. Ronaldo spiller med nummer 7 på ryggen for Manchester United.

Liverpool rakk å ta ledelsen 1-0 ved Luis Diaz allerede før støttemarkeringen.