Bodø-politiet brukte pepperspray – hevder «ufyselige» VIF-supportere angrep barn

Enkelte Vålerenga-supportere fikk et ublidt møte med politiet i Bodø mandag kveld. Foto: Mats Torbergsen / NTB

NTB

Det ble klammeri mellom Vålerenga-supportere og lokalt politi i forbindelse med eliteseriekampen mellom Bodø/Glimt og Vålerenga 2. påskedag, melder NRK.

Ifølge politiet måtte de gripe inn mot VIF-fans som angrep barn i tenårene og stjal supportereffekter fra dem, i tillegg til å brenne flagg. Vegard Kristiansen i politiet i Nordland sier at han aldri har sett så dårlig atferd fra bortesupportere i Bodø.

– Vi har hatt 150 risikosupportere fra Roma på besøk, vi har hatt 600-700 skotter her, og vi har hatt folk fra Nederland på besøk. Men jeg har aldri sett maken til oppførsel, sier han til NRK.

Ting skal ha eskalert da politiet forsøkte å anholde bortesupportere som beskrives som ufyselige.

– Betjenter ble mer eller mindre angrepet av VIF-supportere som satte seg opp mot politiet. Da måtte politiet vurdere, og før det kom flere patruljer til stedet, ble det benyttet pepperspray for å holde dem unna, sier Kristiansen.

– Mistet kontrollen

En VIF-supporter som ble peppersprayet av politiet, hevder overfor NRK at det er uriktig at de plaget tenåringer, og at han kjenner på en urett.

– De hausser opp en situasjon som egentlig ikke var en situasjon. Jeg kan forstå at de valgte å gjøre som de gjorde, for de mistet kontrollen. Men de burde aldri ha mistet kontrollen. Det gikk fra 0 til 100 på to sekunder. Det var en helt fredelig gåtur (mot stadion), og plutselig står vi der fire stykker i håndjern og blir peppersprayet, sier han.

Kristiansen kaller VIF-supporterens påstand «urimelig» og mener situasjonen ble skapt av bortefansen. Politiet har startet etterforskning av saken.

– Vi har personalia på både 12-åringene og VIF-supporterne. Her kommer det flere anmeldelser i ettertid på atferden deres, sier Kristiansen.