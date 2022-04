Innbytter Salvesen sikret Godsets første seier

NTB

Lars-Jørgen Salvesen ble matchvinner for Strømsgodset i 1-0-seieren over Haugesund på bortebane mandag. Det var drammensernes første seier for sesongen.

Salvesen startet kampen på benken men kom inn etter 73 minutter. Han trengte kun åtte minutter på banen for å bli matchvinner.

– Det er veldig deilig. Det er treneren som tar ut laget. Jeg har lyst til å spille mest mulig og gjøre det best mulig når jeg spiller, sa Salvesen til Discovery etter kampen.

Begge lag kom til kampen med tap i begge de første kampene. Haugesund ble senket av et hattrick av Sandefjords Alexander Ruud Tveter i den første runden, før to raske mål fra Vidar Örn Kjartansson sikret Vålerenga-seier i kamp nummer to.

Godset tapte i serieåpningen for nyopprykkede Jerv og 1–3 mot Molde sist kamp, men fikk «endelig» den første seieren.

– Det er veldig godt. Forrige uke var tøff resultatmessig, og det å slå tilbake på bortebane og gress gleder vi oss over alle mann, sa Godset-trener Håkon Wibe-Lund.

Det var helt til det gjensto ti minutter av kampen. Gustav Valsvik fikk hodet på ballen, og den falt ned til Salvesen som bredsidet inn matchvinnerscoringen.

Momentum

– Vi hadde litt lave dødballer hele kampen, så jeg tenkte jeg skulle gå på første stolpe. Skikkelig deilig borteseier. Det var godt å se at guttene var framme med kassa, sa Valsvik.

Et annullert mål fra Haugesunds Christos Zafeiris var det nærmeste Haugesund kom målet i oppgjøret.

De presset på mot slutten for å forsøke å få med seg noe, men det ble med det tredje strake tapet i sesonginnledningen.

Haugesund møter Lillestrøm i neste kamp, mens Godset skal ta imot Sandefjord på hjemmebane.

– Det er utrolig viktig å få momentum, sa Valsvik om den kommende kampen

Hands

Etter et kvarter lå ballen i nettet for Haugesund, men etter at dommerteamet fikk konferert seg mellom endte det opp med å bli annullert for hands.

Christos Zafeiris mottok ballen på Godsets halvdel og satte fart mot mål. Ballen endte til slutt opp i nettet, men dommeren mente han brukte armen for aktivt da han dempet den.

Etter 81 minutter kom kampens eneste mål, og det var signert Salvesen. Godset-kaptein Valsvik kom stupende inn i feltet og traff ballen med hodet.

Det var imidlertid ikke godt nok til å gå på mål, men den falt likevel til en medspiller i Salvesen som sikret seieren.

Haugesund ligger nå sist i Eliteserien med null poeng på tre kamper. Det samme gjør Kristiansund, men laget fra Nordmøre har bedre målforskjell.