Langrennsekspert: – Det vil bli ganske annerledes å følge norsk kvinnelangrenn

Det har blitt stilt store spørsmålstegn ved resultatene bak Therese Johaug og rekrutteringen i norsk kvinnelangren. Langrennssjef Espen Bjervig er likevel trygg på at Norge vil hevde seg i toppen internasjonalt nå som Johaug har lagt opp.

Det er blitt stilt mange spørsmål om arven etter Therese Johaug. 33-åringen har vært verdens desidert beste distanseløper på kvinnesiden etter dopingutestengelsen, men denne vinteren har resultatene til de øvrige norske langrennskvinnene vært svake.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad sier han er forberedt på at det blir et tomrom etter Johaug.

– Jeg frykter ikke et tomrom bak Therese Johaug, men jeg er forberedt på at det blir det. Om man ser på resultatene de siste årene er det ingen tvil om at det vil bli ganske annerledes å følge norsk kvinnelangrenn de nærmeste årene. Derfor er det også viktig å være realistisk i hvilke forventninger man har til resultatene, sier han til ABC Nyheter.

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, tror flere norske kvinnelige utøvere vil kjempe i verdenstoppen fremover.

Langrennssjef Espen Bjervig sier han er trygg på etterveksten i norsk kvinnelangrenn. Les mer Lukk

– Når Therese nå slutter har vi flere etablerte, gode løpere og mange, unge talentfulle utøvere som er på vei opp. Jeg tror ikke det blir et «tomrom» etter Therese, men vi vil nok i en periode oppleve at vi ikke har så mange topplasseringer som vi er vant til med Therese. Når det er sagt, så er jeg trygg på at flere unge vil komme opp på topp internasjonalt nivå, og at de etablerte vil være med å sloss om topplasseringer, sier Bjervig til ABC Nyheter.

– Er resultatene bak Johaug bekymringsverdige?

– Resultatene er ikke bekymringsverdige, det kommer flere spennende løpere opp nå, og de etablerte har heller ikke fått tatt ut sitt potensial i år, svarer Bjervig.

Vil strukturere landslagene annerledes

Skinstad sier han heller ikke er bekymret over resultatene til de norske langrennskvinnene.

– Det bekymringsverdige er at det ikke har blitt tatt tak i dette for lenge siden, da våre soleklart beste løpere har vært i verdenstoppen i mange, mange år.

TV 2-eksperten sier det er vanskelig å peke på enkelte tiltak som alene ville endret situasjonen nå.

– Likevel tror jeg man kunne gjort mye ved å strukturere forbundslagene annerledes, slik at de nest beste faktisk trente med de beste. I tillegg kunne man gjort mye rundt uttak til verdenscup og mesterskap, og da tenker jeg spesielt på den siste plassen eller to. Videre er det klart at man ved et uttalt mål om å satse mer på kvinnene også burde ha prøvd å rekruttere kvinnelige trenere og støtteapparat i større grad.

Skinstad tror det må jobbes annerledes med rekrutteringen fra junior til senior for å gjøre Norge verdensledende på kvinnesiden igjen.

Bjervig er klar på at «ting» i rekrutteringen de siste årene kunne ha blitt løst bedre, og at det alltid er rom for forbedringer.

– Jeg tror likevel noe av svakheten i vårt arbeid med å få frem nye og yngre utøvere har lidd under at vi har hatt så mange, gode etablerte løpere de siste årene. Det har blitt slik at det ikke har vært «plass» til yngre krefter på de internasjonale konkurransene, sier langrennssjefen.

– Må noe endres i rekrutteringen for å få frem nye utøvere i verdenstoppen?

– Langrennskomiteen har satt ned et utvalg som skal kartlegge hva som gjøres på kvinnesiden i norsk langrenn, samt komme med forslag til eventuelle endringer som bør iverksettes. Jeg ønsker at dette utvalget skal få gjort sitt arbeid først, før jeg kommenterer eventuelle endringer, sier Bjervig.

To trenere gir seg

Therese Johaug har levert topplasseringer på bestilling de siste årene, men nå er det opp til noen andre å sikre norske triumfer i langrennsløypa. Les mer Lukk

I tillegg til at Johaug legger opp, er både Heidi Weng og Maiken Caspersen usikre på fremtiden som langrennsløpere, ifølge TV 2. Ingvild Flugstad Østberg har slitt med å oppfylle helsekravene de siste sesongene, og kan havne utenfor landslaget neste sesong.

Det kommer også til å bli utskiftninger på trenersiden for langrennskvinnene kommende sesong. Både Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad har gitt beskjed om at de ikke blir med i trenerapparatet videre. Skiforbundet er nå på jakt etter nye trenere. Søknadsfristen er 18. april.

– Hvem det blir har jeg ingen formening om, men jeg skulle likt å se et trenerteam som har både faglig tyngde og også erfaring med å jobbe med kvinnelige utøvere, sier TV 2-ekspert Skisntad.

Vidar Løfshus, Norges tidligere landslagssjef gjennom en årrekke, har tidligere uttalt til VG at han tror Norge har «rotet bort mye talent» blant langrennskvinnene.

– Vi har mistet tilnærmingen til trening fra junior og rekrutt og opp til de som skal bli aller best. Det ser ut som en del utlendinger har lykkes bedre enn oss. Vi har rett og slett mistet litt grepet, sa Løfshus til avisen i februar.