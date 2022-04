Liverpool holdt unna mot Manchester City – klar for FA-cupfinale

Sadio Mané scoret to ganger og sendte Liverpool til FA-cupfinale. Foto Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Liverpool dominerte mot Manchester City i én omgang, men måtte slite seg til 3-2-seier i semifinalen i FA-cupen lørdag.

Liverpool og City er på troféjakt på flere fronter, men nå er det bare Liverpool som har sjanse til å kopiere Manchester Uniteds «treble» fra 1998/99-sesongen.

– Jeg er veldig stolt. Den første omgangen var en av de beste vi noensinne har gjort. Vi spilte en fantastisk kamp i første omgang, sa Jürgen Klopp i et intervju vist på Viaplay etter kampen.

For Liverpool kjørte over City fra start og tok ledelsen allerede etter ni minutter ved Ibrahima Konaté. Åtte minutter senere sørget Sadio Mané for 2-0 etter en generaltabbe fra City-keeper Zach Steffen. Mané vant ballen fra den amerikanske keeperen med en sklitakling og skled ballen inn i mål.

Mané la på til 3-0 med en lekker scoring like før pause, men etter hvilen skapte City liv i kampen igjen.

– Kvaliteten til City er sinnssyk, og du kunne se det her. Det var en helt åpen kamp, sa Klopp.

Sen sluttspurt

Jack Grealish reduserte til 1-3 like etter hvilen og Gabriel Jesus fikk to gode sjanser til å skape spenning i kampen etter 54 og 70 minutters spill. Liverpool-keeper Alisson avverget ved begge anledninger, men kunne ikke gjøre noe med skuddet til Bernardo Silva da kampuret akkurat hadde bikket 90 minutter.

Men tross flere sjanser klarte City aldri å utligne, og Liverpool går til FA-cupfinalen på bekostning av Pep Guardiolas menn.

– Det var vanskelig å komme seg tilbake i kampen. Hvis vi hadde scoret på situasjonene vi hadde én mot én med keeper litt tidligere, kunne vi ha klart det, men gratulerer til Liverpool, sa Guardiola.

Finalemotstanderen til Liverpool er ennå ikke klar. Det blir enten Chelsea eller Crystal Palace, som møtes i den andre semifinalen i FA-cupen søndag. Finalen spilles lørdag 12. mai.

I ligaen skiller det bare ett poeng mellom tittelrivalene med sju kamper igjen. I mesterligaen kan lagene møtes i finalen, dersom Liverpool vinner sin semifinale mot Villareal og City tar seg forbi Real Madrid i den andre semifinalen.

Kjempetabbe

Liverpool har allerede sikret sitt første trofé denne sesongen. Det gjorde de 27. februar, da de vant en jevn ligacupfinale mot Chelsea etter straffesparkkonkurranse. Lørdagens semifinale i FA-cupen så tidlig ut til å bli en maktdemonstrasjon.

Konaté scoret åpningsmålet for Liverpool i begge oppgjørene i kvartfinalen av mesterligaen mot Benfica og gjorde det igjen på samme vis mot City. Franskmannen steg høyest på en corner og stanget inn 1-0.

Steffen hadde ingen sjanse på målet til Konaté, men må ta på seg hele skylden for Manés 2-0-scoring. Mané jaktet et tilbakespill fra John Stones og fikk lønn for strevet siden Steffen holdt altfor lenge på ballen.

– Det var et uhell. Han kommer til å lære av det i fremtiden. Han er sterk og har masse personlighet, sa Guardiola om Steffen.

Etter å ha taklet ballen i mål på 2-0, viste Mané fram avslutningsteknikken da han sørget for 3-0 like før pause. Ballen ble lempet opp til Mané som avsluttet med en slice på hel volley som suste ned i hjørnet.

Kamp til siste slutt

Selv etter å ha blitt ydmyket i første omgang hadde Pep Guardiola og City ingen planer om å legge seg for Liverpool i etter pause.

Hjemmelaget brukte kun ett minutt og elleve sekunder av andre omgang på å redusere til 1-3. Gabriel Jesus dro seg fint fri i boksen før han serverte Jack Grealish foran mål. Den engelske milliardsigneringen kunne enkelt putte sitt femte mål i City-drakten.

Både etter 54 og 70 minutter fikk Jesus store sjanser til å score selv. Ved begge anledninger kom landsmann og Liverpool-keeper Alisson seirende ut av duellen.

Bernardo Silva scoret akkurat da kampen bikket 90 minutter og City fikk tre avslutninger på mål i løpet av overtiden, men det kom ingen flere mål. Kevin De Bruyne ble sittende på benken hele kampen etter å ha skadet seg tidligere i uken i mesterligaen mot Atlético Madrid.

Liverpool kunne også scoret helt mot slutten, men 3-2 var uansett nok til å sikre scouserne plass i FA-cupfinalen.