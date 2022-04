Trossard senket Tottenham på tampen

NTB

Tottenham fikk det ikke til å stemme i lørdagens hjemmekamp mot Brighton i Premier League. Leandro Trossard sørget for 1-0-seier til Brighton like før slutt.

Anført av Harry Kane og Son Heung-min hadde Spurs funnet storformen, men mot Brighton klarte ikke Tottenhams superduo å få ballen i mål.

Istedenfor var det Brighton som hadde de beste mulighetene og som til slutt stakk av med seieren.

Det sørget Trossard for da belgieren snappet ballen i boksen og lekkert avgjorde kampen for Brighton etter 89 minutter.

Kampen ble preget av flere tøffe dueller, med Enock Mwepu involvert i flere av dem. Han var heldig som slapp unna to gule kort og utvisning før han ble byttet ut halvveis. Også Tottenhams Dejan Kulusevski kunne fått en tidlig dusj etter å ha brukt albuen mot Marc Cucurella, men begge lagene slapp unna rødt kort.

Arsenal og Tottenham ligger best an i kampen om 4.-plassen i Premier League, som gir spill i neste sesongs mesterliga. Nå har Brighton slått begge London-rivalene på en uke.

Brighton ligger trygt midt på tabellen. Laget er langt unna både nedrykk og plasseringene som gir mulighet til spill i europacupene neste sesong.

Nesten rødt

Første omgang bød på lite finspill og én spiller på hvert av lagene som var nære ved å ende opp med rødt kort.

Etter at Mwepu sto for kampens første gode sjanse etter 22 minutter, fikk både den zambiske midtbanespilleren og Tottenhams Kulusevski gult kort etter en snau halvtime.

Mwepu stemplet Sergio Reguilon og fikk gult kort etter 27 minutter, og da spillet ble satt i gang igjen fikk Kulusevski gult kort etter å ha svingt albuen mot hodet til Cucurella. Svensken kunne ha blitt utvist, men dommer nøyde seg med gult kort.

Like før pause kunne Mwepu fått sitt andre gule kort ved to anledninger. Først fikk han frispark mot seg etter et høyt spark som traff Ben Davies, og like etter fikk han nok et frispark mot seg da han stemplet Pierre-Emile Højbjerg. Det førte til to advarsler fra dommer Craig Pawson, men zambieren slapp unna utvisning.

Trossard avgjorde

Mwepu ble byttet ut til pause og selv om det ble færre tøffe dueller etter hvilen, uteble fortsatt sjansene.

Brighton hadde igjen initiativet i kampen og kunne juble for vinnermålet helt på tampen. Trossard reagerte kjapt da ballen ble ledig i boksen og dro seg enkelt forbi Eric Dier før han sendte ballen i målet bak Hugo Lloris.

Tottenham hadde ikke et eneste skudd på mål i kampen. Reguilon var nærmest å score for hjemmelaget etter 77 minutter, men backen kom akkurat for sent til å nå et hardt innlegg fra Højbjerg.

Neste helg får Tottenham et gjensyn med Christian Eriksen når formsterke Brentford tar imot Spurs på eget gress. Brighton møter serieleder Manchester City allerede på onsdag.