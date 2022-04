Ødegaard kaptein for Arsenal mot Southampton

Martin Ødegaard skal bære kapteinsbindet for Arsenal lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Martin Ødegaard skal bære kapteinsbindet i Arsenals bortekamp mot Southampton i Premier League lørdag.

Det bekreftet klubben da lagoppstillingen ble publisert en time før kampstart.

Ødegaard har fått mye tillit fra Arsenal-manager Mikel Arteta, og i et intervju med TV 2 nylig ville ikke Arteta slå fra seg tanken om at den norske landslagskapteinen også kan bli klubbens nye kaptein.

– Han utvikler seg i riktig retning. Det viktigste er respekten og beundringen han får av lagkameratene sine. Han representerer alt vi ønsker i denne klubben. Han er et godt alternativ, sa Arteta.

Etter at Pierre-Emerick Aubameyang kom på kant med Arteta, tok Alexandre Lacazette over kapteinsbindet for Arsenal tidligere denne sesongen, men han er ikke med i troppen. Dermed faller ansvaret på nordmannen.

Ødegaard har vært kaptein for det norske landslaget siden mars i fjor da Ståle Solbakken tok over som sjef. Stefan Johansen ga seg, og da falt valget på Ødegaard som den som skal lede det norske landslaget på banen.