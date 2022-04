Milan slo Østigårds Genoa – holdt på serieledelsen

NTB

Milan svarte på tiltale og slo Leo Skiri Østigård og Genoa 2-0 i Serie A fredag. Med seieren leder de stadig ligaen foran Inter.

Etter at Inter slo Spezia 3-1 tidligere fredag hadde Milan press på seg for å holde på ledelsen i ligaen. Marcelo Brozovic, Lautaro Martínez og Alexis Sánchez scoret målene for Inter, mens Giulio Maggiore reduserte for Spezia.

Rafael Leão og Junior Messias scoret de to målene som sikret fortsatt serieledelse for Milan. Leão scoret etter elleve minutter, før Messias fastsatte resultatet tre minutter før ordinær tid.

Inter har likevel fortsatt en kamp mindre spilt enn byrivalene, og vil toppe ligaen til slutt om de vinner de resterende kampene. De er to poeng bak etter fredagens kamper.

Leo Skiri Østigård spilte hele kampen for Genoa, men laget greide ikke å holde tett bakover i jakten på poeng for å holde seg i ligaen.

Genoa kjemper i nedrykksstriden og har tre poeng opp til Cagliari på trygg plass. Østigårds lag har også en kamp mer spilt.