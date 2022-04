Matic forlater United etter sesongen

NTB

Den serbiske midtbanespilleren Nemanja Matic avslørte fredag at han gir seg i Manchester United etter inneværende sesong.

Det annonserte han på sin Instagram-konto.

33-åringen har spilt 183 kamper for de røde djevlene siden han kom fra Premier League-rival Chelsea i 2017. Matic har opprinnelig ett år igjen av kontrakten, men har valgt å gi seg etter sesongen. United har sju kamper igjen.

«Etter mye tankevirksomhet har jeg bestemt meg for at denne sesongen blir min siste for Manchester United. Det har vært en stor ære og et privilegium å spille for klubben. Jeg vil gi alt resten av sesongen for å hjelpe lagkameratene mine», skriver han.

Matic har for det meste spilt annenfiolin bak Scott McTominay og Fred på defensiv midtbane denne sesongen, og serberen har kommet på banen i alt 26 kamper i alle turneringer.