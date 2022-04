Nagelsmann hevder å ha fått 450 drapstrusler etter Bayerns sjokkexit

NTB

Bayern München-trener Julian Nagelsmann hevder å ha fått flere hundre drapstrusler på nettet etter lagets overraskende mesterligaexit for Villarreal tirsdag.

– Jeg vet at jeg alltid vil få kritikk fra alle kanter, det er normalt, og jeg takler det. Men med 450 drapstrusler på Instagram er det ikke så lett. De angriper også min mor, som ikke engang bryr seg om fotball, sa han på en pressekonferanse fredag.

Bayern München spilte 1-1 og røk ut etter 1-2 sammenlagt mot Villarreal i midtuka. Storklubben møter Arminia Bielefeld i serien søndag. På spørsmål om han vurderte å ta rettslige skritt, antydet Nagelsmann at det rett og slett var for mange trusler til at det er realistisk.

– Jeg ville aldri blitt ferdig med det. Jeg får dem etter hver eneste kamp, ​​uansett om vi vinner eller taper.

Nagelsmann er den andre Bayern-ansatte som har blitt møtt med drapstrusler denne uken. Sportsdirektør Hasan Salihamidzic sa onsdag at han og familien var blitt utsatt for trusler i kjølvannet av Villarreal-nederlaget og la ut skjermbilder av private meldinger sendt på Instagram.