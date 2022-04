Glimt-Knutsen etter Europa-exiten: – Anledningen ble for stor

Kjetil Knutsen mener anledningen ble for stor for Bodø/Glimt mot Roma. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Les mer Lukk

NTB

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var skuffet etter 0-4 mot Roma og exit i conferenceligaen, og mener at anledningen ble for stor for nordlendingene.