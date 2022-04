Thrilleravslutning da Leicester snudde til kvartfinaleseier i conferenceligaen

Brendan Rodgers og co. slet lenge med å tukte PSV i den andre kvartfinalekampen i conferenceligaen torsdag. En sluttspurt fra engelskmennene sørget for 2-1-seier. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

PSV gikk tidlig i ledelsen og var lenge overlegne mot Leicester torsdag. Men to mål på ti minutter sørget for 2-1-seier og avansement for engelskmennene.