Bodø/Glimt ute av conferenceligaen med 0-4-tap: – Ekkel og dårlig følelse

Nicolò Zaniolo scoret hattrick for Roma mot Bodø/Glimt. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB

NTB

Roma viste klasse og knuste Bodø/Glimt 4-0 i den andre kvartfinalekampen i conferenceligaen. Italienerne er videre til semifinalen med 5-2 sammenlagt.

Etter 2-1-seieren i den første kampen av kvartfinalen hadde nordlendingene noe å forsvare i den evige stad, men det var et heltent Roma som møtte opp.

Foran et fullsatt Stadio Olimpico var det et fartsfylt Roma som til tider herjet med de gulkledde. Nicolò Zaniolo scoret hattrick i kampen som sendte nordlendingene ut av turneringen, mens tidligere Premier League-spiss Tammy Abraham scoret ett mål.

– Det var ingen kamp. Fra det første minuttet var kampen over. Gratulerer til dem for å ha kommet så langt. Vi vant kun en kamp, men det var den viktigste, sa Roma-trener José Mourinho til Viaplay etter kampen.

I semifinalen venter engelsk motstand i Leicester.

– Det er et ufattelig nivå på Zaniolo, sa Glimt-kaptein Ulrik Saltnes etter kampen.

Han var naturligvis lei seg etter at Europa-eventyret kom til en ende.

– Litt trist. Det var litt trasig å ryke ut med en såpass underlegen prestasjon. Man prøver å få litt perspektiv på det da, at denne reisen er noe man burde være stolt av. Skuffelse er den dominerende følelsen nå, fortsatte han.

Glimt-ving Ola Solbakken var svært misfornøyd etter nederlaget.

– Det er først og fremst fortjent. Vi var ikke i nærheten av gode nok i dag. Det er jævlig frustrerende å føle på at vi står og ser i bakken og gjemmer oss. Det så ikke ut til at vi ville være utpå der. Vi taper 0-4, men det kunne sikkert vært mer, sa Solbakken.

– Jeg sitter igjen med en ekkel og dårlig følelse, konstaterte han.

Uten Knutsen

Opptakten til kampen var alt annet en ideell for Glimt, som heller ikke hadde hovedtrener Kjetil Knutsen på sidelinjen. Bergenseren var sammen med Romas keepertrener Nuno Santos suspendert fra kampen etter at de barket sammen i spillertunnelen på Aspmyra etter det første oppgjøret.

Glimt hadde før kampen spilt tre kamper mot Roma uten å tape og med 10-4 i målforskjell. De knuste først italienerne 6-1 på Aspmyra i gruppespillet før de fikk med seg et svært sterkt 2-2-resultat fra bortekampen.

Glimt har slått Celtic og AZ Alkmaar i utslagsrundene mot kvartfinalen, men torsdag ble det stopp mot et sterkt Roma-lag.

– Vi går på hode og ræva ut. Roma er veldig, veldig mye bedre enn oss i dag. Vi svikter på absolutt alle parametre, sa stopper Brede Moe.

Kalddusj

Glimt ble tidlig satt på prøve av Roma, og de gulkledde gjestene slet med å holde roen med ballen i laget. Roma fikk presset fram flere pasningsfeil og utnyttet det til det fulle med effektivt spill framover på banen. På tribunen kunne man se en noe forfjamset Knutsen se laget slite stort.

Glimt kom til kampen for å forsvare 2-1-ledelsen fra det første oppgjøret på Aspmyra, men etter kun fem minutter lå ballen i nettet bak Nikita Haikin i Glimt-målet.

Haikin så ballen sent fra et innlegg, og måtte bare slå den ut i feltet. Der ventet Tammy Abraham og sendte Roma opp i ledelsen. Dermed var lagene like langt.

Roma produserte flere store sjanser i etterkant og de var svært nære ved å doble ledelsen da Henrikh Mkhitaryans kanon strøk stolpen etter 15 minutter.

Zaniolo-show

Sju minutter senere fant de imidlertid nettet igjen da Abraham og Bryan Cristante kombinerte fint. Sistnevnte slo så en flott ball gjennom til Zaniolo som var kald alene med Haikin.

Fem minutter senere var samme mann frempå etter en prefekt vektet pasning fra Nicola Zalewski. Zaniolo lobbet ballen på flott vis over Haikin og i mål.

Glimt slet med å beholde roen med ballen i laget, og Roma fikk presset fram flere pasningsfeil. Hjemmelaget kunne med bedre presisjon ledet med flere mål.

Starten på 2. omgang skulle ikke vise seg å bli noe bedre enn i den første. Allerede etter fire minutter kom Zaniolo fri i feltet og hamret ballen opp i hjørnet, helt utakbart for Haikin.

Etter 4-0-scoringen roet Roma det noe ned og tok ikke hver angrepsmulighet. De lot likevel ikke Glimt spille seg inn i kampen, og vertene hadde god kontroll mot avansement.