Glimt-profil før ny Roma-dyst: – Funnet en effektiv oppskrift

Alfons Sampsted i aksjon i Bodø/Glimts 2-1-seier over Roma på Aspmyra sist uke. Foto: Mats Torbergsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Bodø/Glimt møter Roma for fjerde gang på under et halvt år torsdag. Lagets høyreback Alfons Sampsted mener de har alle forutsetninger for å lykkes igjen.