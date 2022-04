Deilas finaledrøm stoppet av suveren målvakt

NTB

New York City FC tapte sammenlagt 2-4 for Seattle Sounders i den nordamerikanske mesterligaen onsdag. Dermed ble det ikke finaleplass på Ronny Deilas mannskap.

New York-laget måtte revansjere 1-3-tap fra bortekampen for å ta seg til finale i Concacafs mesterliga mot mexicanske UNAM Pumas.

Etter 28 minutter ga Raúl Ruidíaz Seattle ledelsen. Santiago Rodríguez utlignet for New York etter 51 minutter og ga de lyseblå et ørlite håp. Resultatet sto seg imidlertid kampen ut, og dermed ble det 2-4-tap sammenlagt for Deilas menn.

Seattle-målvakt Stefan Frei trekkes fram som kampens store spiller. Han ble bokført med sju redninger, de fleste av dem i de 25 siste minuttene i kampen da New York angrep i full desperasjon.

– Jeg mener at vi skapte nok sjanser til å score iallfall tre mål, men målvakten deres var helt utrolig i dag, sier Ronny Deila til nyhetsbyrået AP.

– Jeg er virkelig stolt av spillerne. De gjorde alt bortsett fra å få ballen i mål, legger han til.

Målvakta berømmet motspillerne for å gi alt de kunne.

– Men vi klarte å stå imot, sier Frei.

I 2021 havnet Deilas lag på fjerdeplass i den østlige avdelingen i MLS. Etter fem spilte kamper så langt denne sesongen ligger laget tredje sist av de 14 lagene.