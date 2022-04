Knepent norsk tap i Billie Jean King Cup

NTB

Norges tenniskvinner var nær å sikre gruppeseier i Billie Jean King Cup onsdag, men tapte 1-2 for Hellas og må vente for å se om det blir opprykkskamp fredag.

Norge innledet turneringen i Finland med 2-1-seier over Egypt tirsdag. Da ble det seier til Malene Helgø, tap for Ulrikke Eikeri, mens de to vant doublekampen sammen.

Onsdag vant Helgø i strake sett mot Mikhaela Laki, men Eikeri tapte for Despina Papamikhail selv om hun vant første sett. I doublekampen vant de norske første sett og ledet 3-1 i avgjørende sett, men tapte så fem games på rad.

Torsdagens kamp mellom Hellas og Egypt avgjør utfallet av gruppa. Mest sannsynlig ender Norge på 2.-plass og skal møte vinneren av den andre gruppa. I den spiller Litauen og Israel ren gruppefinale torsdag etter at begge har slått Finland og Luxembourg.

Opprykkskampene spilles fredag. De to vinnerne rykker opp fra gruppe II til gruppe I i euroafrikansk sone.