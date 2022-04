Manchester City holdt nullen i Madrid – til CL-semifinale etter stygge scener

NTB

Manchester City hadde full kontroll i en omgang, men hang mot tauene i den andre. 0-0 mot Atlético Madrid holdt til semifinaleplass i mesterligaen.

Der venter en ny tur til Madrid for å møte Real. Begge semifinalene blir oppgjør mellom Premier League og La Liga. I den andre er det Liverpool mot Villarreal.

I sluttminuttene var det stygge scener med håndgemeng mellom spillerne etter en duell mellom Felipe og Phil Foden. Det endte med rødt kort til Felipe og gult til flere andre, men det kunne blitt flere utvisninger. Etter 11 tilleggsminutter kunne City juble over at 1-0-ledelsen fra hjemmekampen holdt.

– Vi vet at de noen ganger opptrer slik, og vi håndterte det veldig bra. Vi var klar over at det ville bli en fiendtlig atmosfære, men vi holdt hodet kaldt og lot oss ikke provosere. Over de to kampene spilte vi utrolig bra mot et så erfarent lag, sa John Stones til BT Sports.

Skandalescenene stoppet ikke med sluttsignalet. Ifølge BT måtte politvakter gripe inn da Stefan Savic konfronterte Jack Grealish i spillertunnelen etter kampen.

Store sjanser

Manchester City spilte sin 100. mesterligakamp og så i første omgang ut til å skulle markere jubileet med borteseier. Laget var klart best og farligst, men etter sidebytte ble City-målet lagt under stort press. Pep Guardiolas menn sto imot, men bare så vidt.

Den største sjansen kom i det 87. minutt da to innbyttere holdt på å samarbeide om ledermålet. Angel Correa brystet en bakromspasning ut til Matheus Cunha, som fyrte løs. Stones kom i veien og så ballen sprette ut til hjørnespark.

Corneren ble livsfarlig, og Savic var nær å pirke ballen i mål fra spiss vinkel. Litt senere førte et overhopp fra Luis Suárez til panikk i City-forsvaret. Håndgemenget som fulgte en stygg duell tok litt at piffen av hjemmelagets spurt, og Ilkay Gündogan hadde en stor sjanse til å punktere spenningen.

Det ble meldt ni tilleggsminutter, men spilt tolv. I 98. minutt måtte Ederson ofre seg og bokse ut et livsfarlig frispark i duell med to hjemmespillere. Sekunder før sluttsignalet måtte keeperen redde igjen da Correa kom til skudd inne i feltet.

– De var bedre enn oss i 2. omgang, og vi var heldige som ikke slapp inn mål, men over to kamper fortjente vi å gå videre, sa Guardiola til BT Sport. Han er som første trener klar for sin niende CL-semifinale.

City har holdt nullen gjennom hele cupspillet så langt.

City-kontroll

Diego Simeones hjemmelag gikk ut i 100 og var nådeløse i duellene, men slet med å sette Guardiolas lag på ordentlige prøver i den første omgangen. City hadde nesten 70 prosent ballbesittelse, og ved pause fortalte Uefa-statistikken om 8-1 i avslutninger og 4-0 i hjørnespark til gjestene.

Det var også City som hadde omgangens suverent største sjanse, etter en halv time, da Gündogan skjøt i stolpen og hjemmelaget med nød og neppe fikk blokkert og klarert returen.

Det startet med at Riyad Mahrez spilte Kyle Walker fram på høyresiden. Hans innlegg fant Phil Foden, som var ganske alene ved lengste stolpe, men han valgte å sentre til bedre plasserte Gündogan, som traff stolpen bak Jan Oblak. Returen kom rett ut til ham, men stupheadingen traff Felipe i ansiktet, og en desperat klarering hindret at Kevin De Bruyne fikk avsluttet på den neste returen.

Foden spilte med en stor bandasje på hodet etter at han fikk en brutal smell fra Felipe tidlig i kampen.

Sceneskifte

Det virket som et helt annet Atlético-lag som satte City under press i den andre omgangen. Gjestene fikk mer enn nok med å forsvare seg, og hjemmelaget sto for omgangens fem første avslutninger.

I det 57. minutt var det virkelig fare på ferde da Antoine Griezmann ble satt opp av João Felix. Den franske verdensmesteren skjøt med utsiden av foten og så ballen seile rett utenfor krysset.

De Bruyne og Kyle Walker måtte begge byttes ut etter å ha fått vonde smeller.

Tiden begynte å løpe ut for hjemmelaget, og i det 69. minutt gjorde Simeone et trippelbytte. Inn kom Yannick Carrasco (for Griezmann), Rodrigo De Paul (for Koke) og den hurtige spissen Correa (for Renan Lodi). Litt senere kom ytterligere en måljeger i Luis Suárez.

De holdt på å berge ekstraomganger, men det holdt ikke, og det blir ikke noe Madrid-derby i semifinalen.

Noen timer før kampstart kom en avgjørelse fra Idrettens voldgiftsrett, som avviste Uefas rett til å stenge en tribuneseksjon som straff for en Atlético-tilhengers nazihilsen i bortekampen. Årsaken var at utelukkelse av 5000 tilskuere på så kort varsel ville utgjort en sikkerhetsrisiko.

Det var fullt hus i Madrid og elektrisk stemning, men for hjemmefansen endte det med skuffelse.