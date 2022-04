Liverpool mistet grepet i 3-3-kamp – trygt videre i Champions League

Roberto Firmino ble tomålsscorer for Liverpool i returkampen mot Benfica i mesterligakvartfinalen på Anfield. Foto: Jon Super / AP / NTB

NTB

Roberto Firmino ble tomålsscorer i Liverpool 3-3-oppgjør hjemme mot Benfica i mesterligakvartfinalen. Gjestene skapte litt spenning med to sene mål.

Liverpool så ut til å cruise inn til seier, men scoringene til Roman Jaremtsjuk og Darwin Núñez tente et ørlite Benfica-håp i sluttminuttene på Anfield.

Begge ganger ble det vinket for offside, men VAR gjorde om på avgjørelsene.

Rett etter utligningen var det kun en glimrende redning fra Alisson som stoppet portugiserne fra å gå opp i 4-3-ledelse. Etter det hadde Liverpool kontroll og sikret inn 6-4-seier sammenlagt.

Ibrahima Konaté og Roberto Firmino (2) scoret for vertene. Om to uker venter første av to semifinaleoppgjør mot overraskelsen Villarreal. Med disiplinert forsvarsspill har spanjolene danket ut Juventus og Bayern München på veien.

Konaté igjen

Liverpool tok også onsdag ledelsen etter et hodestøt fra Konaté. Med rå kraft i boksen stanget midtstopperen inn Kostas Tsimikas' corner. Målet kom etter en halvspilt omgang, og det minnet mye om måten samme mann scoret på i 3-1-seieren i Lisboa.

Kort tid etter vippet Darwin Núñez ballen over Liverpool-keeper Alisson, men nettkjenningen ble annullert for offside. Det ble derimot ikke Goncalo Ramos' utligning vel ti minutter senere.

Han fikk ballen feilvendt, snudde seg om og dunket inn 1-1. Scoringen ble godkjent etter en VAR-sjekk.

Løsslupne

Benfica klusset det til for seg selv før Firmino la på 2-1 tidlig i 2. omgang. Svake involveringer ga Diogo Jota muligheten til å slå inn til Liverpools brasilianer på åpent mål.

Firmino bredsidet også inn 3-1 på et strøkent innlegg fra Tsimikas, mens ukraineren Jaremtsjuk løp inn en Benfica-redusering med underkant av 20 minutter igjen.

Liverpool-avansementet var ikke fare, men antydninger til angst på tribunene begynte å spre seg da Núñez pent satte inn 3-3 i det 82. minutt. Da trengte gjestene to mål til for å tvinge fram ekstraomganger.

På overtid fikk lagene hver sin scoring avvinket for offside.

Hvilte stjerner

Jürgen Klopp følte forspranget fra første møte var solid nok til at han kunne gjøre hele sju endringer fra laget som startet 2-2-kampen mot Manchester City sist søndag.

Virgil van Dijk, Mohamed Salah og Sadio Mané var blant dem som ble plassert på benken. Etter en snau time slapp Salah til som en del av et trippelbytte. Ikke lenge etter entret også Mané gressteppet.

Liverpool har vunnet den gjeveste europacupen seks ganger, senest i 2019. Merseyside-laget kan ved sesongslutt stå igjen som vinner av hele fire trofeer. Ligacupen er allerede i boks, og rødtrøyene er med på alle fronter i hjemlig serie, FA-cup og mesterliga.

Semifinalene i Champions League spilles 26.-27. april og 3.-4. mai. Manchester City og Real Madrid møtes i den andre duellen om finaleplass.