Avis publiserte Glimt-video fra Aspmyra

Det ble bråk på Aspmyra etter 2-1-seieren til Glimt over Roma på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

NTB

Avisen The Independent er i besittelse av en video som skal vise noe av basketaket mellom Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos.

Videoen er tatt fra spillertunnelen etter kvartfinalekampen i conferenceligaen sist uke. Den skal angivelig vise opptrinnet mellom Knutsen og Santos.

Situasjonen er filmet gjennom en glassdør på Aspmyra, og bildene er uklare.

De to trenerne har begge blitt suspendert av Det europeiske fotballforbundet i etterkant av hendelsen. Glimt anket avgjørelsen, men den ble avvist av Uefa. Ingen av dem får dermed være til stede på sidelinjen under torsdagens kamp.

I etterkant av opptrinnet på Aspmyra opplyste Glimt at den har sett video av hendelsen, og at det var Santos som tok kvelertak på Knutsen. Roma har derimot hevdet at Knutsen gikk til angrep først.

Det er ikke klart om det er videoen The Independent publiserte onsdag Glimt har sett, eller om det er den videoen Uefa har mottatt. NTB har forsøkt å komme i kontakt med Glimts daglige leder Frode Thomassen for å få bekreftet dette, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Både Uefa og Nordland politidistrikt er i besittelse av videobilder fra hendelsen.