Glimt om avvist Knutsen-anke: – Bøllene har vunnet fram

NTB

Bodø/Glimt reagerer sterkt på at Uefa avviste anken rundt suspensjonen av trener Kjetil Knutsen. Klubben kaller forbundet feigt og fyrer løs mot Romas trenere.

Daglig leder Frode Thomassen møtte pressen onsdag ettermiddag for å gi klubbens reaksjon på de siste hendelsene i den betente saken.

– Saken handler ikke bare lenger om kampen på torsdag. Den skal vi være klare til uansett. Vi kjenner på at det handler om fair play og «non violence» i fotball. Det er viktige verdier vi tufter alt vårt arbeid på. Det å bli limt til en sak, og Kjetil som type og det han representerer som menneske og vi som klubb, sa Thomassen.

– Man opplever seg litt sånn rettsløs. Man er i et system hvor man opplever … det er ikke jussen som spiller inn i en sånn sak, fortsatte han.

Kritiserer Roma-trenerne

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen får ikke lede laget fra sidelinjen torsdag. Les mer Lukk

Thomassen har svært lite til overs for flere av medlemmene i Romas trenerapparat.

– Dette er en lærdom. Det er mange hyggelig folk i Roma også. Den innerste delen av trenerapparatet mangler litt sidestykke. Det er det som Uefa bør ta et oppgjør med, når man ser gjentakende episoder over tid, sa han.

– Jeg tror supportere som virkelig er glad i spillet og det vi er opptatt av, ser det urimelige av det som skjer. Da er det utrolig synd at det som blir produktet på torsdag, ser ut til at Kjetil ikke får sitte på benken, så da kan man jo si at bøllene har vunnet fram, fortsatte en engasjert Thomassen.

I forkant av seansen publiserte avisen The Independent en video som skal vise noe av basketaket mellom Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos.

Samme opptak

Videoen er tatt fra spillertunnelen etter kvartfinalekampen i conferenceligaen sist torsdag. Den skal angivelig vise opptrinnet mellom Knutsen og Santos.

Situasjonen er filmet gjennom en glassdør på Aspmyra, og bildene er uklare. Glimt-lederen bekrefter at det er samme video klubben har sett, men i en mye lenger versjon.

– Den videoen vi kjenner til og har sett, er mye lenger. Den har med seg alt fra den tiden deler av trenerapparatet til Roma bruker i spillerslusen og fram til hendelsen. Jeg har sett det lille klippet. Det er mulig å se mer, sa daglig leder Thomassen.

– Det er en lengre video, og den håper jeg folk får tilgang til etter hvert, la han til.

– Også uklar for meg

– Da jeg så første gang, var den også uklar for meg. Du må lete inn i det og vide det ut og identifisere hendelsesforløpet i det. Det er mange personer. Og trenerapparatet til Roma sitter der i ganske lang tid på et sted hvor det er rart at de sitter, forteller han.

Thomassen hevder Roma-benken trakasserte Knutsen underveis i forrige ukes kamp.

Knutsen og Santos er begge suspendert av Det europeiske fotballforbundet. Glimt anket avgjørelsen, men den ble avvist av appellkomiteen i Uefa. Det betyr at verken Knutsen eller Santos får være til stede på sidelinjen under torsdagens kamp.