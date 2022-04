Volleyball: Norges EM-kvalifisering spilles i Tromsø

NTB

Tromsø er valgt som hjemmearena for kvinnenes EM-kvalifisering i volleyball. Neste års EM-sluttspill står på spill i august og september.

Det opplyser Norges Volleyballforbund i en pressemelding. Norge møter Bosnia, Hellas og Sveits henholdsvis 21. august, 4. september og 7. september. Siste gang landslaget spilte i Tromsøhallen, var i 1989.

BK Tromsø er med som medarrangør.

– For meg er det viktig at våre landslag spiller sine kamper over hele landet når vi ikke har en fast nasjonalarena, sier president Eirik Sørdahl i Norges Volleyballforbund.