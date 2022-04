NTB

Minnesota Wild storspilte mot Edmonton Oilers tirsdag og vant hele 5-1. Mats Zuccarello klarte imidlertid ikke å nå milepælen 500 målpoeng i NHLs grunnserie.

Frederick Gaudreau sto for det første målet for hjemmelaget i kampen i Saint Paul i Minnesota, mens Ryan Hartman og Kevin Fiala sendte pucken i nettet to ganger hver. Leon Draisaitl scoret et trøstemål for gjestene.

Mats Zuccarello står fortsatt på 499 målpoeng i ishockeyligaens grunnspill. Nordmannen har scoret 162 mål og slått 337 assists. Medregnet sluttspill har han 546 målpoeng.

Zuccarello fikk 16 minutter på isen i kampen tirsdag. Han spilte lite mot slutten av kampen. Midtveis i tredje periode var han en av mange spillere som ble involvert i et skikkelig basketak, som endte med 10-minutters utvisning for Wilds Ryan Hartman og Oilers' Evander Kane.

Wild er per nå tredje best i NHLs avdeling vest og styrer mot sluttspill for andre år på rad.

Torsdag venter bortekamp mot Dallas Stars, der Zuccarello hadde et kort opphold i 2019 – før han undertegnet en lukrativ femårskontrakt med Wild.