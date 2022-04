Martin Sjögren sammen med Maren Mjelde under pressekonferansen etter VM-kvalifiseringskampen mot Polen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Martin Sjögren fikk tirsdag den 20. seieren i sin 22. kvalifiseringskamp som sjef for Norges kvinnelandslag, men Polen var ikke langt fra å stjele poeng.

– Jeg var absolutt bekymret for at seieren skulle glippe. Vi følte at vi burde ha punktert kampen tidligere, og så fikk de masse energi med sin redusering. Kampen levde helt inn, og de hadde noen gode muligheter, sa han.

Med utligning ville gjestene ha spolert Norges fantastiske statistikk i VM-kvalifiseringskamper på hjemmebane. Etter 35 slike kamper er fasit 34 seirer og ett tap, og tapet kom i en kamp da Norge allerede var VM-klar.

– Vi fikk en kjempegod start, og de første 15-20 minuttene er blant det beste vi har prestert på veldig lenge. Så kom Polen litt inn i kampen, og etter hvert ble kampbildet slik vi ikke ønsket, med mye fram og tilbake. Polen er et lag som satser veldig mye på kontringer, sa Sjögren.

Ny spenning

– I 2. omgang tenkte vi at vi skulle avgjøre med det tredje målet. Vi hadde store muligheter, men deres keeper gjorde en fantastisk kamp. Så ble det ny spenning med deres redusering, og kampen levde hele veien. Kampbildet de siste ti minuttene var ikke kjempegøy for en trener, men det viktigste var at det ble tre poeng.

Polen er ett av to lag som har tatt poeng fra Sjögrens norske landslag i kvalifisering, med 0-0 i fjor høst. Nederland var det første med 1-0-seier i VM-kvalifisering i 2017. Begge ganger revansjerte Norge seg med 2-1-seier hjemme etter en pangstart og en spennende avslutning.

Norge endte som gruppevinner i forrige VM-kvalifisering og gjør det trolig nå også. Jobben må fullføres i høst, men de norske ligger an til å kvalifisere seg til sitt 9. VM-sluttspill av like mange mulige.

Litt for enkelt

– Det er flere grunner til at det ble vanskelig mot Polen. De spiller veldig direkte. Vi håndterte det bra i starten, da vi var veldig gode i angrepsspillet vårt. Når vi åpner for kontringer, utnytter de det. Men hadde vi gjort 3-0 så tror jeg kampen ville sett annerledes ut i 2. omgang, sa Sjögren.

– Ting vi må se på og jobbe med er avslutning av angrep, forsvarsberedskap under angrepsspillet og med tanke på det siste kvarteret total forsvarsorganisasjon. Da fikk Polen spille seg litt for enkelt inn mot vår boks.

Sjögren er også klar over at Cecilie Fiskerstrand var heldig som ikke ble utvist da hun felte Ewa Pajor utenfor 16-meteren tidlig i 2. omgang.

– Jeg er tilhenger av VAR, men det ville nok vært en ulempe for oss i dag, sa han.