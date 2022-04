Fotballkvinnene nær VM etter 2-1 over Polen – måtte slite tross kjempestart

NTB

Norges fotballkvinner rundspilte Polen i en halv omgang og ledet med to mål, men mistet kontrollen og fikk det tøft på veien mot 2-1-seier.

I det 86. minutt jublet Polen for 2-2, men Ewa Pajors scoring ble annullert fordi Nikola Karczewska sto i offside og dekket keeper.

Guro Reitens tidlige hjørnespark ble stusset i eget mål av Gabriela Grzywinska, mens Caroline Graham Hansen doblet ledelsen etter et kvarter. Da så det ut som alt var avgjort, men kampen endret karakter etter at Polens største stjerne Pajor ble byttet inn.

– Det er veldig kjekt å sitte og se på i første omgang. Jeg føler vi har god kontroll, og så bare snur kampen. Jeg merket det da jeg kom innpå, at det var ganske tøft, sa kaptein Maren Mjelde til NRK etter sin første landskamp på 533 dager.

Wolfsburg-spissen Pajor er nylig tilbake etter kneskade og ennå ikke klar for å starte, men hun skapte trøbbel umiddelbart da hun kom inn i det 53. minutt. Ett minutt senere ble hun spilt gjennom. Cecilie Fiskerstrand felte henne utenfor 16-meteren og var heldig som ikke ble utvist. Dommeren vinket spillet videre.

– Man kan være så forberedt som man kan, men hun har noen kvaliteter som er på ypperste nivå, sa Mjelde om Polen-spissen.

Skummelt

Fem minutter senere ble det likevel redusering på en ny polsk kontring med Pajor i sentrum. De norske returløpene var slappe, og Pajor kunne servere en helt fri Karczewska, som satte inn sitt sjuende landslagsmål på seks dager.

Norge levde farlig, og spillerne samlet seg i ring for å diskutere mens en polsk spiller fikk behandling. Mjelde ble byttet inn og bidro til roen de norske spillerne trengte.

Elisabeth Terland og Ada Hegerberg hadde store sjanser til å punktere kampen, men Polens keeper Karolina Klabis leverte noen fenomenale redninger, særlig på Hegerbergs volley fra kloss hold på innlegg fra Tuva Hansen. Klabis reddet også da Hegerberg ble spilt gjennom i det 82. minutt.

– Det er klart jeg skal avgjøre med minst et tredje mål. Vi vinner, og det er det viktigste, men vi setter oss selv i litt for mye trøbbel, særlig i annen omgang, sa Hegerberg.

Med seier er Norge veldig nær gruppeseier og plass i neste års VM. Ett poeng i Belgia 2. september vil løse VM-billett. Om vi regner inn at det blir seier mot Albania fire dager senere, kan Norge tape med tre mål i Belgia og likevel være sikker på gruppeseier.

Reiten herjet

Venstrefoten til Guro Reiten var ute av koronakarantene, sammen med resten av Chelsea-spilleren, og den hjalp Norge å feste grepet helt fra start. Den sto bak tre sjanser de første åtte minuttene, og tredje gang ble det mål.

I det 5. minutt fant hennes hjørnespark hodet til Ada Hegerberg, som knuste to polske spillere i luftduell og nikket mot hjørnet. Keeper Karolina Klabis avverget med et tigersprang. Maria Thorisdottir burde ha satt inn returen, men ble hardt presset og traff for dårlig.

Halvannet minutt senere prøvde Reiten seg med et skudd fra distanse. Ballen sneiet en motspiller og fikk retning mot krysset, men Klabis slo til corner.

På det hjørnesparket var det ingen bønn. Reitens serve gikk mot nærmeste stolpe. Presset av Ingrid Syrstad Engen stusset midtbanespiller Grzywinska ballen i eget mål, utakbart for keeper.

Det norske stormløpet fortsatte. I det 10. minutt førte Reiten opp på en kontring og satte opp venstreback Amalie Eikeland til innlegg. Caroline Graham Hansen fant Hegerberg inne i målgården, men Klabis svarte med en beinparade.

Polen forsvarte seg med ryggen mot veggen, og Norge ropte på straffe et par ganger før det ble 2-0 etter et drøyt kvarter. Karina Sævik spilte fram Graham Hansen, som lurte bort venstreback Zofia Buszewska med en skuddfinte og skjøt i mål.

Endret seg

Det hadde vært fullstendig enveiskjøring, men kunne ikke fortsette i samme turbofart. Polen var ikke i nærheten av å stresse Norge til balltapene som gjorde 0-0-kampen i fjor høst så kaotisk, men spilte seg inn i Ullevaal-oppgjøret etter hvert og kom til noen halvsjanser.

Lisa Naalsund kom inn i laget som balansespiller på midtbanen og gjorde en god jobb i den rollen. Det var hun som blokkerte da Grzywinska i det 28. minutt kom til Polens beste mulighet med skudd fra god posisjon i feltet.

Spissen Nikola Karczewska, som torsdag scoret seks mål mot Armenia, skapte også litt trøbbel med en tunnel på Thorisdottir ved dødlinjen og et farlig innlegg som ingen polsk spiller nådde i målgården.

I den andre omgangen var det en jevnbyrdig dyst på Ullevaal-gresset, der Polen fikk utnytte sin kontringsstyrke.