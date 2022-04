Glimt-topp om Knutsen-suspensjon: – Urimelig og uakseptabel

NTB

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos er midlertidig suspendert av Uefa etter bråket på Aspmyra. Glimt-ledelsen varsler anke.

Det europeiske fotballforbundet opplyste på sine nettsider mandag kveld at Glimt-trener Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos suspenderes inntil videre. Avgjørelsen er tatt av forbundets disiplinærkomité.

I beslutningen het det at Knutsen og Santos ikke får være på benken når Roma og Glimt møtes til returmøte i conferenceligaen skjærtorsdag.

Disiplinærkomiteen opplyser videre at de to trenerne suspenderes fra deltakelse i kommende kamper inntil det er fattet en beslutning i saken som er opprettet.

Uefa-grepet skaper harme i Glimt-leiren.

«Vi er overrasket og sjokkerte over avgjørelsen fra Uefa. Vi kommer til å anke, og vil jobbe med det utover kvelden», skriver Glimt i en pressemelding.

Møte mandag kveld

Mandag kveld møttes Glimt-ledelsen til møte for å diskutere saken. I den forbindelse u ttalte daglig leder Frode Thomassen seg til TV 2. Han opplyser at Glimt vil levere sin anke tirsdag.

Samtidig har klubben bedt om at saken hurtigbehandles i Uefa, slik at en avgjørelse foreligger før torsdagens kamp. Klubben mener det ligger en urettferdighet i at Glimt har fått sin hovedtrener suspendert, mens Roma må klare seg uten keepertreneren.

– Det er ikke en balansert sanksjonering hvis man skal lande på et hviletiltak. Den er urimelig og uakseptabel, sier Thomassen til TV 2.

Knutsen og Santos havnet i klammeri under kvartfinalekampen på Aspmyra i forrige uke. Etter den mye omtalte episoden i spillertunnelen la Roma all skyld på Glimt-treneren.

Bodø-klubben har på sin side hevdet hardnakket at Santos må bære ansvaret for det som skjedde, noe en video av seansen skal dokumentere. Seriemesterne valgte i etterkant å anmelde Santos, og politiet i Bodø jobber nå med saken.

Mandag ble det opplyst at politiet jobber med å innhente den omtalte videoen. Det skal være Uefa som i øyeblikket er i besittelse av den.

Utsolgt

Roma kom fredag kveld med en pressemelding der den skrev at klubbledelsen har «full tillit til at Uefa og dets organer vil fastslå med klarhet og presisjon hvem som har ansvaret for det som skjedde».

Bodø/Glimt vant den første kvartfinalekampen på Aspmyra 2-1. Mandag opplyste politiet i Nordland til VG at seks tjenestemenn blir sendt til den italienske hovedstaden for å passe på Glimt-fansen.

Det skal ikke være flere billetter å oppdrive til kampen. Det betyr at omkring 70.000 tilskuere vil finne veien til Stadio Olimpico.

På bortefeltet har Glimt fått omkring 4300 billetter.