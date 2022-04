Salernitana-sjef raser mot Roma og Mourinhos oppførsel: – Uakseptabelt

José Mourinho under kampen mot Salernitana søndag. Etter kampen fikk han kritikk av Salernitanas sportsdirektør Walter Sabatini. Foto: Alfredo Falcone / LaPresse via AP / NTB

NTB

Sportsdirektør Walter Sabatini i Salernitana var frustrert over José Mourinho og Roma da Bodø/Glimts neste motstander snudde 0-1 til 2-1 søndag.

Den tidligere sportsdirektøren i Roma mente Mourinho og co. gjorde sitt ytterste for å påvirke dommerne.

– Med all respekt for Roma og resultatet: Jeg så noen ganske usle ting i kveld fra et sportslig synspunkt, sa Sabatini til Dazn.

– Selvfølgelig vil Mourinho si at han ikke vet hvem jeg er, og at jeg ikke har vunnet titler, som er sant, men jeg bryr meg ikke. Noen av tingene som skjer på banen når man spiller for Roma, er uakseptabelt, la han til.

Bodø/Glimt og hovedtrener Kjetil Knutsen havnet i klammeri med Roma-leiren under sist ukes kvartfinalekamp i conferenceligaen. Knutsen påpekte i likhet med Sabatini at han ikke hadde noe til overs for hvordan italienerne oppførte seg.

Sabatini mener hele Roma-laget var usportslig i sin opptreden.

– Hvorfor reiser for eksempel hele benken seg og kommer inn på banen for hver eneste dommeravgjørelse? Selv når du er nær sidelinjen, må hele benken reise seg? sa han.

– Skuffer meg

Etter kampen i Bodø ble Knutsen tatt kvelertak på av Romas keepertrener Nuno Santos, ifølge Glimt-leiren. Knutsen svarte med å legge ham i bakken.

Knutsen uttalte seg om hvordan det italienske laget gjorde sitt for å påvirke ham og resten av Glimt. Søndag utdypet han ytterligere til TV 2 :

– Det verste er at de bruker slike virkemidler. De prøver å psyke deg ut og ha fokus på deg under hele kampen. Den oppførselen for å få meg ut av fatning, er det verste. De holdt til og med på etter kampen, og ikke minst lenge etter kampen. Da er det en ledelse som er så langt unna det jeg står for, og det skuffer meg. Det skjærer så fullstendig langt inn i margen med hensyn til mitt verdigrunnlag, sa Knutsen.

Roma med en annen versjon

Situasjonen med Knutsen og Santos har senere blitt politianmeldt av Bodø/Glimt, og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har opprettet etterforskning. Roma på sin side har anklaget Knutsen for å angripe Santos.

«Romas oppførsel er ikke bare et fysisk angrep på Kjetil Knutsen, det er et systematisk angrep på Glimts verdier. Vi kan ikke som en liten klubb stå med lua i hånden og godta en slik oppførsel», het det i en pressemelding fra Glimt.

Bodø/Glimt reiser til Roma mandag. Returkampen om en semifinaleplass i conferenceligaen spilles skjærtorsdag.