Tripic-volley sikret ny Viking-seier

Zlatko Tripic scoret på en flott volley for Viking mot Aalesund søndag. Foto: Carina Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

En flott volleyscoring fra Zlatko Tripic sikret at Viking slo Aalesund 1-0 i Eliteserien søndag. Viking har vunnet to av to kamper i sesongåpningen.