City i førersetet mot ligatittelen etter uavgjort mot Liverpool: – Burde scoret mer

NTB

Det er nærmest dødt løp i kampen om Premier League-tittelen. Søndag delte Liverpool og Manchester City poengene med 2-2. City leder stadig ligaen med ett poeng.

Kampen var Pep Guardiola og Jürgen Klopps 15. møte siden Guardiola tok over City-skuta i 2016. Klopp har ledet de rødkledde til fem seirer og fire tap mot de lyseblå før søndagens oppgjør.

– Det er et helt fint og fortjent uavgjortresultat. Det er sju kamper igjen og vi vil ikke stoppe å kjempe, sa Klopp til Sky Sports etter kampen.

Liverpool kom til kampen med ti strake ligaseire, mens City «kun» har vunnet tre av sine siste fem kamper i serien. Det var imidlertid ikke det man skulle tro om City-laget som kom ut i 100 og tok styringen i oppgjøret. Etter kun fem minutter fant Kevin De Bruynes skudd stolpen og nettet bak Alisson Becker.

– Det var tøft. Jeg synes vi spilte fantastisk. Vi burde ha scoret flere mål, men det er hva det er. Det var en flott kamp, sa De Bruyne.

– Vi er fortsatt på toppen men vi har en følelse av at vi kunne skaffet oss en luke. Det er mange kamper igjen, sa Guardiola til BBC.

City fortsatte å presse de rødkledde, og Liverpool fikk så vidt spilt pasninger i laget før ballen var borte igjen. Etter å endelig ha fått noen trekk i laget trengte de ikke mange før ballen lå i mål på motsatt side. Diogo Jota satte ballen i nettet.

– Det er på grunn av disse kampene man spiller fotball. Disse type kampene er veldig viktige og utslagsgivende. Vi ville vinne, men klarte det ikke. Vi vil fortsette å tro på det, sa Jota til BBC.

– Hektisk

Etter at City presset på, fikk Gabriel Jesus æren av å sende City til pause med ledelse da han var iskald alene med Alisson. Det skulle ikke vare lenge, for kun 50 sekunder inn i 2. omgang utlignet Sadio Mané alene med Ederson.

Tross flere sjanser til begge lag resten av omgangen ble det ingen flere mål.

– Vi startet OK men det var litt hektisk iblant. Vi visste at de ville bli satt under press tidlig, de er et fantastisk lag. Det er bra at vi kom tilbake fra baklengsmålene, men vi ville selvfølgelig gjøre det bedre, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson til Sky Sports.

Liverpool skal igjen måle krefter mot et lag fra Manchester neste runde. Da står United på motsatt banehalvdel hjemme på Anfield. City skal møte Wolverhampton på bortebane.

Ut i 100

City tok styringen på hjemmebane og etter fem minutter lå ballen i mål bak Alisson Becker. Raheem Sterling bommet alene med sisteskansen først, men sekunder senere fant De Bruyne fram skuddfoten og skjøt via en uheldig Jöel Matip og i mål via stolpen.

Før det hadde Raheem Sterling bommet på en enorm sjanse, men Alisson gjorde en flott redning.

Mot City valgte Klopp å gå mer offensivt til verks i lagoppstillingen. I stedet for svært gjenvinningssterke Roberto Firmino, var det målsniken Diogo Jota som startet på topp sammen med Mané og Mohamed Salah.

Det skulle vise seg å være et sjakktrekk, for åtte minutter senere var Jota sikker fra kloss hold. Thiago slo en flott pasning som Trent Alexander-Arnold dempet ned til Jota, som igjen fant nettet.

Likevel var det City som skulle gå til pause med ledelse. João Cancelo slo en utsøkt pasning over Liverpool-forsvaret, og Jesus tuppet ballen over en utrusende Alisson og i mål.

50 sekunder

Kun 50 sekunder inn i 2. omgang var lagene like langt igjen. Salah slo en flott vektet pasning gjennom City-forsvaret, og Mané skrudde ballen i hjørnet bak Ederson.

Etter utligningen tok gjestene mer over kampen, og de kom til flere store sjanser uten å uttelling. Det smertet nok dermed noe ekstra da tidligere Liverpool-spiller Raheem Sterling satte ballen i mål, men etter en VAR-sjekk konkluderte dommerteamet med at engelskmannen var hårfint offside.

Derfra og ut hadde Liverpool mest trykk i spillet og skapte de største sjansene. De byttet inn nyervervelsen Luis Diaz i håp om å sette fart på vingen, men ingen av lagene fant nettmaskene på tampen.