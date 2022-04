Leclerc suveren i Australias Grand Prix – Verstappen måtte bryte

Charles Leclerc i Ferrari på vei mot seier i Australias Grand Prix. Max Verstappen (bak) måtte bryte for annen gang på tre løp denne sesongen. Foto: Asanka Brendon Ratnayake, AP / NTB

NTB

Charles Leclerc tok en overlegen seier i Australias Grand Prix i Formel 1, og Ferrari-føreren økte ledelsen i VM-sammendraget. Max Verstappen måtte bryte.

Regjerende verdensmester Verstappen var på 2.-plass da han snaut 20 runder før slutt fikk beskjed om å kjøre til siden og stoppe. Årsaken var at det veltet røyk ut av bilen, og banemannskapene stormet til for å slukke en brann.

– Jeg lukter en rar væske, sa Verstappen over teamradioen.

Nederlenderen vant den forrige VM-runden i Saudi-Arabia, men ble søndag stående med null poeng for annen gang på tre løp denne sesongen.

Leclerc hadde beste startposisjon i Melbourne og ledet løpet fra start til mål. Han var ikke alvorlig truet på vei mot sin annen seier for sesongen. Verstappens Red Bull-lagkamerat Sergio Pérez holdt unna for Mercedes-bilene og tok 2.-plassen. Han var over 20 sekunder bak Leclerc, men holdt George Russell og Lewis Hamilton bak seg.

Ferrari-bilene har dominert så langt i sesongen, men Leclercs lagkamerat Carlos Sainz fikk en dårlig søndag. Han fikk ikke opp farten, ble forbikjørt av flere biler på første runde og snurret deretter ut av løpet. Da var han helt nede på 14.-plass.