Jelena Välbe: Bolsjunov fikk doping-fritak

Jelena Välbe bekrefter i et TV-intervju at Aleksandr Bolsjunov fikk doping-fritak i forkant av forrige sesong. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe bekrefter at landet skiess Aleksandr Bolsjunov fikk fritak til å bruke et middel på dopinglisten før forrige sesong.

– Denne sesongen fikk Bolsjunov en TUE (fritak fra dopingreglene). Det var ikke engang nødvendig, siden vi ikke var i konkurransesesong. Han hadde problemer med tennene, og det var et middel som kunne brukes under operasjonen, sier den russiske skipresidenten Jelena Välbe i et TV-intervju til OL-vinneren Alla Shishkina, ifølge den russiske avisen Championat. Uttalelsene er også gjengitt av langrenn.com.

Tannproblemer

Aleksandr Bolsjunov tok tre gull og fem medaljer totalt i vinterens OL. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

Bolsjunov skal ha slitt med tannproblemene gjennom hele høsten og inn mot sesongstarten i 2021-22. Välbe går ikke inn på hva slags preparat det skal være snakk om, og er klar på at preparatet kun ble brukt under operasjonen og aldri senere.

– Det var bare én gang. Ingen skulle noen gang fornye noe, sier hun.

Man kan søke om medisinske fritak fra de internasjonale antidopingreglene på vegne av utøvere. Unntaket gis utelukkende om stoffet brukes for å få en utøver frisk – ikke for å oppnå en fordel.

Stor kritiker av norske unntak

Hun påpeker i intervjuet at Bolsjunov tok saken svært alvorlig for å være sikker på at alle formaliteter var i orden. Välbe går ut med nyheten for å unngå ryktespredning, ifølge henne selv.

Den russiske skipresidenten har selv vært blant de skarpeste kritikerne av slike medisinske unntak og har flere ganger pekt på blant annet Norge for bruken av astmamedisin på enkelte løpere. Både Martin Johnsrud Syndby og Marit Bjørgen har hatt slike unntak.