Seier og tap for curlinggutta i VM

NTB

Norges curlingherrer slo Danmark 10-6 i sin første kamp i VM-seier i Las Vegas torsdag, men led et like stort tap for Tyskland i dagens andre kamp.

Det var Tyskland som stakk av med kampens førte poeng. I den andre omgangen plukket Magnus Ramsfjells lag to poeng, men det tyske laget sikret seg tre poeng i den tredje.

Norge tok to poeng i omgang fire og sju, og før tiende og siste omgang sto det 8-6 til Tyskland. Norge hadde da fortsatt mulighet til å vinne kampen.

På slutten av omgangen lå Tyskland med de tre best plasserte steinene i boet, og Ramsfjell fikk en nærmest umulig oppgave da han satte sin siste stein. Det endte med 10-6 seier til det tyske laget.

Ni kamper har gitt Norge fem seirer og like mange tap.

Storseier mot Danmark

Mot Danmark tidligere på dagen tok Norge poeng i første omgang. Deretter slo danskene tilbake med tilsvarende uttelling og utlignet oppgjøret, og i påfølgende omgang tok de ledelsen 3-2 ved å «stjele» til seg ett poeng da Norge hadde sistestein.

Det norske laget kontret med to poeng, men igjen svarte motstanderen med samme mynt. Det var først i sjette, sjuende og åttende omgang at Ramsfjell og co. rykket skikkelig ifra med to poeng i hver av dem.

Danmark reduserte deretter til 6-10, men så ikke vitsen med å spille en tiende omgang.

Må vinne

Martin Sesaker, Bendik Ramsfjell og Gaute Nepstad er også på det norske laget.

Seieren mot Danmark styrket sluttspillhåpet og førte Magnus Ramsfjells lag inn blant de seks beste på tabellen. Tapet mot Tyskland sendte dem ned på en delt åttendeplass, en plass Norge deler med nettopp Tyskland.

De to beste etter grunnspillet tar seg direkte til semifinaler, mens de fire neste skal ut i omspill om de to siste plassene. Norge møter fredag Italia og Sverige og må vinne for å ha mulighet til å gå videre.