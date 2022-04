Mourinho irritert etter nytt Aspmyra-tap – avfeide Knutsens kritikk

NTB

José Mourinho var alt annet enn i godt lynne etter Romas 1-2-tap for Bodø/Glimt. Han nektet å høre på hva Kjetil Knutsen hadde sagt i intervjuer etterpå.

For andre gang på under et halvt år måtte Mourinho svare for seg etter et nederlag på Aspmyra. I oktober i fjor røk Roma hele 1-6.

Torsdag tok Serie A-laget ledelsen like før pause, men scoringer fra Ulrik Saltnes og Hugo Vetlesen ga nok en Glimt-bragd i conferenceligaen. Denne gangen sikret det en fordel før returkampen i kvartfinalen.

Knutsen tok etter seieren et lite oppgjør med oppførselen til en av Mourinhos assistenter. Glimt-treneren påpekte at han stadig var bortom hjemmelagets benk.

– Det hadde de bestemt seg for før kampen. Kommunikasjonen gikk direkte på meg, sa Knutsen til V4 og la til at han ble fortalt at han snakket for mye.

– De har en assistenttrener som rett og slett oppfører som en tulling. Han begynte å hakke på meg før kampstart, og holdt på gjennom hele kampen. Det er så lite fair play som det går an.

Mourinho var særdeles lite lysten til å bli konfrontert med Knutsens kritikk.

– Jeg er ikke interessert i hva han sa, smalt det fra portugiseren før reporteren så vidt hadde rukket å nevne Glimt-trenerens navn.

– Ikke fortell meg det! Jeg vil ikke vite det, sa han videre.