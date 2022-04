Falla snakker varmt om venninnens trenerkandidatur: – Fikk meg til å velge rett spor

NTB

Maiken Caspersen Falla venter med å avklare egen langrennsframtid, men sier det blir vrient å gi seg dersom venninnen Marthe Kristoffersen blir landslagstrener.

31-årige Falla er i tenkeboksen om hun skal gå på en ny sesong eller ikke. Til NTB sier hun at hun tror hun har bestemt seg, men hun vil ikke røpe i hvilken retning det bærer.

Falla avviser at landslagsledelsen presser på for å få en avklaring, og hun er klar på at hun ikke har det travelt med å kommunisere ut den endelige beslutningen.

Parallelt med at 31-åringen vurderer egen framtid i skisporet, jakter Norges Skiforbund på nye landslagstrenere på kvinnesiden i norsk langrenn. Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad gir seg begge etter inneværende sesong.

Falla er spent på hvem som hentes inn for å fylle de ledige jobbene.

– Det er mange alternativer. Det dukker nesten opp nye alternativer på Facebook hele tiden, holdt jeg på å si, så det er tydeligvis mange, ler langrennsstjernen.

Heier på Kristoffersen

Utfordret på hvem hun selv ønsker seg som ny sjef, peker 31-åringen på tidligere landslagsvenninne Marthe Kristoffersen.

– Jeg må jo si Marthe. Det er en av mine beste venninner, som jeg var på lag med i mange år. Jeg liker henne både som venninne og trener, sier Falla – og utdyper:

– Det var først etter at jeg snakket med henne i fjor at jeg ble gira på å ta en sesong til. Da var jeg veldig usikker, og hadde hatt et veldig tøft år. Hun fikk meg til å velge rett spor. Hun er veldig flink, og jeg ser at hun har mange gode egenskaper som trener som jentene kan ha stor nytte av.

Falla er tydelig på at hun tror skiforbundet i alle tilfeller vil lande på en solid kandidat.

– Jeg er sikker på at de finner en god trener, men jeg må heie på Marthe, fordi hun er venninna mi.

Aldri midt imellom

Falla vil samtidig ikke gi noen garantier om at karrieren fortsetter dersom Kristoffersen hentes inn i trenerapparatet.

– Det er det ikke, men det gjør det vanskelig å eventuelt skulle avslutte hvis Marthe blir trener. Vi får se, det blir bare spekulasjoner uansett, sier 31-åringen.

I arbeidet om å fatte en beslutning om egen framtid vurderer Falla nye grep for at kroppen skal spille mer på lag enn den har gjort de siste sesongene.

– Jeg føler at noen ganger fungerer jeg skikkelig bra, og noen ganger skikkelig dårlig. Det er aldri midt imellom. Og kanskje kommer de dårlige periodene fortere enn før, mens de gode periodene er kortere. Så må man tenke på hvorfor det er sånn, sier landslagsveteranen.

– Hvordan tolker du det?

– Jeg tolker det dit hen at jeg har en kropp som har trent mye i mange år og som kjenner belastningen av det. Da må jeg finne ut hva jeg kan gjøre annerledes, og om det er noe jeg vil gjennomføre.

Trene mye mindre

– Du må tenke helt nytt?

– Skal jeg fortsette neste år, må jeg ta en risiko og gjøre noe annet. For eksempel å trene ekstremt lite. Så må jeg ta en vurdering på om jeg har lyst til å gjøre det, eller å gjøre noe helt annet, sier Falla åpenhjertig.

Tanken på å skulle gi seg skremmer ikke 31-åringen.

– Nei, egentlig ikke. Det er en tid for alt, og det har jeg visst siden jeg begynte med dette. Jeg begynner å bli voksen og gleder meg til å leve et vanlig liv. Sove lenge på lørdager og sånt, gliser Falla.

Hun kaller samtidig det å skulle trene drastisk mye mindre et høyt spill.

– Enten blir du skikkelig god, eller så går det skikkelig dårlig. Man må egentlig bare følge hjertet og gjøre det man har lyst til, avslutter Falla.