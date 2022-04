Johannes Høsflot Klæbo om Aleksandr Bolsjunov: – Jeg synes ikke noe om det

Johannes Høsflot Klæbo mener det var helt riktig at russiske og hviterussiske utøvere ble utestengt fra idretten. Hans største konkurrent i langrennssporet, Aleksandr Bolsjunov, er kaptein i Vladimir Putins nasjonalgarde.

Johannes Høsflot Klæbo likte dårlig at den russiske rivalen Aleksandr Bolsjunov var til stede på propagandashowet til president Vladimir Putin.

De norske langrennsstjernene Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen forteller til VG at de ikke har hatt kontakt med noen russiske skiløpere siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

– Jeg kjenner noen av dem, men vi snakker lite med dem og jeg har ikke pratet med dem den siste tiden. Jeg har snakket mye om Aleksandr Bolsjunov, og dere vet at jeg ikke er bestekompisen hans, sier Iversen til VG.

Klæbo sier til avisen at avgjørelsen om å utestenge Russland og Hviterussland fra idretten var helt riktig.

I mars var den russiske skistjernen Aleksandr Bolsjunov til stede på scenen under et arrangement på Luzjniki-stadion i Moskva. Arrangementet har ofte blitt omtalt som «propagandashowet» til president Vladimir Putin, hvor Russland feiret årsdagen for landets annektering av Krim i 2014.

– Hva skal man si?

Under showet ble også flere russiske OL-helter vist fram før Putin gikk på scenen. Bolsjunov, som tok tre gull under OL i Beijing i vinter, var blant disse. Bolsjunov er kaptein i nasjonalgarden til Putin.

Klæbo forteller ikke at han likte dårlig at Bolsjunov var på scenen under arrangementet.

– Hva skal man si? Jeg synes ikke noe om det. Det er en spesiell situasjon. Det er ikke noe jeg prøver å bruke mye tid på, men avgjørelsen som ble tatt var riktig. Så får vi se hvor vi ender opp, sier han til VG.

La ut omstridt innlegg – ble slettet

Etter krigsutbruddet brøt tre sponsorer med Bolsjunov. Hanskemerket Kinetixx og stav- og smøreleverandøren Swix avsluttet sine samarbeid med alle russere kort tid etter krigen startet. Skimerket Rossignol, som Bolsjunov går på, stoppet også midlertidig alt samarbeid med russiske utøvere som følge av invasjonen.

Aleksandr Bolsjunov og Emil Iversen delte pallen etter herrenes 30 kilometer i Lillehammer i 2019. Les mer Lukk

Kort tid etter invasjonen la Bolsjunov ut et omstridt innlegg på sin Instagram-profil. Han la ut et bilde av seg selv i en Sovjetunionen-drakt med bildeteksten «CCCP 1980». CCCP er en forkortelse for Sovjetunionen, som Ukraina var en del av fram til oppløsningen i 1991. Innlegget ble senere slettet.

– Vi kontaktet ham og forklarte ham at Rossignol ikke støtter denne typen innlegg i det hele tatt. Han innså at han gjorde en feil som absolutt ikke var ment, og han slettet umiddelbart innlegget sitt, skrev Rossignols sportsdirektør Colin Barbe i en e-post til TV 2.