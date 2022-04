Johaug nøler rundt mer NM-moro: – Tiden får vise

NTB

Therese Johaug tok Nansen til 6.-plass i langrennssprinten på Lygna i sitt siste NM-renn på toppnivå. Laggullet gikk til Konnerud.

Vinnerlaget besto av Maria Hartz Melling og Kristine Stavås Skistad, mens sølvet gikk til Magni Smedås og Thea Sørum for Lillehammer. De fikk med seg Strandbygda-duoen Johanne Hauge Harviken og Maiken Caspersen Falla på pallen.

– Dette var morsomt. På slutten der var det bare å gå med det man hadde. Dette betyr litt ettersom jeg har slitt litt i år. Det er tegn på at det jeg har gjort den siste måneden, kanskje er løsningen, sa Skistad til NTB etterpå.

Drammenseren ville ikke avsløre hva hun har foretatt seg.

– Jeg har funnet på noen hemmelige greier!

Rart

Johaug stilte til start for Nansen og var i par med multitalentet Ingeborg Østgård (18). Lagsprinten i nokså vårlige omgivelser på Hadeland ble hennes siste NM-renn som toppløper. Hun bestemte seg nylig for å gi opp elitesatsingen ved sesongslutt.

33-åringen går ikke flere renn under norgesmesterskapet på Lygna. Hun er ikke på startstrek verken på torsdagens fellesstart med skibytte eller fredagens 5 kilometer.

– Det er rart å tenke på at dette er mitt siste NM-løp. Jeg hadde lyst til å avslutte det med et stafettløp for idrettslaget Nansen. Det er utrolig artig at vi har så mange gode jenter i den lille bygda. Jeg ville at det skulle være punktumet mitt, sa Dalsbygdas største stjerne.

Johaug dro litt på det og smilte da NTB spurte om dette helt sikkert var hennes siste NM-renn.

– Vi få se, men per nå er det mitt siste. Tiden får vise hva den bringer, sa hun.

Nest best

Dermed stopper Johaug inntil videre på 18 NM-titler. Marit Bjørgen er alene om å ha flere med sine 25 triumfer. Nylig plusset Johaug på to gull i første NM-del i Harstad, der det ble seier både på 10-kilometeren i klassisk og tremila.

Johaug skulle etter planen ha stilt til start i Reistadløpet forrige helg, men trakk seg da som følge av problemer med en fot.

I onsdagens semifinale var Nansen tredje best bak Lillehammer og Konnerud i det første heatet.

Johaugs makker har de siste sesongene bevist at hun er et kjempetalent på friidrettsbanen. I fjor tok Østgård gull på 1500 meter i U20-EM og EM-sølv i terrengløp i samme klasse.

I vinter har hun også gjort seg bemerket i skiløypene. Så sent som i februar ble hun nummer fire på 15-kilometeren i fri teknikk i junior-NM.