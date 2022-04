ESPN: United går for Erik ten Hag som manager

Erik ten Hag kan bli klar for Manchester United i løpet av kort tid. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Manchester United er klar for å fullføre en avtale med Ajax-trener Erik ten Hag som ny manager i klubben, ifølge ESPN.

Ryktene rundt Erik ten Hag er blitt flere den siste tiden. Rapporter om at han har vært på jobbintervju hos storklubben i Manchester, førte til at han ble den mest sannsynlige kandidaten som permanent United-sjef.

Ifølge ESPN-reporter Mark Ogden , som har fulgt United tett i en årrekke, var ten Hag på Uniteds ønskeliste sammen med Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain), Luis Enrique (Spania) og Julen Lopetegui (Sevilla).

Kanalen viser til anonyme kilder i England og Nederland. De sier at United har landet på ten Hag, og at treneren er klar for å bytte ut Ajax med Premier League-klubben etter inneværende sesong.

United ledes nå av Ralf Rangnick, som ble hentet inn som midlertidig manager da Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i november.