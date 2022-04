Jelena Välbe i strupen på Erik Røste og Vegard Ulvang. – Bare trist, svarer Ulvang.

– Dette er en katastrofe for Europa, for verden og for skisporten. Slik kan vi ikke ha det, sier Vegard Ulvang.

Russlands invasjon av Ukraina skaper uvennskap også i idrettsmiljøet. To av de største profilene i norsk og russisk langrenn er nå i åpen konflikt.

– Det var veldig ubehagelig for meg at et medlem av FIS-styret oppførte seg på denne måten. Og han fikk støtte av langrennssjefen i FIS, Vegard Ulvang, som kom med en uttalelse i samme ånd: «Hvis FIS ikke kan fjerne russerne, så bestemmer vi alt selv», sier Välbe i et intervju med nettavisen Championat.

Mannen den russiske landslagssjefen siktet til, er presidenten i Norges Skiforbund, Erik Røste. Han ba selv FIS nekte russiske løpere deltagelse i verdenscupen etter at Putin sendte sine styrker inn i nabolandet Ukraina.

– Dette er helt ekstraordinært

– Årsaken var Russlands invasjon og overfall på Ukraina, og de fryktelige lidelser og ødeleggelser de påfører det ukrainske folk. Det som nå skjer er et brudd på folkeretten som vi ikke har opplevd siden andre verdenskrig. Dette er helt ekstraordinært og dette står den internasjonale idrettsbevegelsen samlet om, uttaler Røste til VG.

Men Välbe er ikke bare sint på Røste. Nå langer hun også ut mot Ulvang med denne spydige kraftsalven.

– Det er noe som heter foreningsetikk. Hvem er du i denne saken? Er ikke du medlem av FIS-familien? Der kan du rolig argumentere i stedet for å slenge ut bemerkninger som skremmer mora di, uttaler Välbe.

– Det som skjer nå er bare trist

Den russiske landslagssjefen Jelena Välbe. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ulvang mener Jelena Välbe bommer i sin kritikk av Røste og Norge, og forsvarer utestengelsen av russiske skiløpere.

– Jeg har hatt en utmerket relasjon til Välbe, helt siden vi var aktive på 1980-tallet. Men det som skjer nå er bare trist, sier Ulvang til Dagbladet. Han tror det vil ta lang tid før russerne er tilbake i skisporet for å konkurrere internasjonalt.

Finnmarkingen vokste opp ikke langt fra russergrensa, i Kirkenes, og har stor respekt for det russiske folk. Han har konkurrert mot russere i hele sin karriere. Men Välbes angrep på norske idrettstopper vil han ha seg frabedt i en situasjon han omtaler som «tragisk».

– Dette er en katastrofe

– Jeg håper at Välbe og andre russiske skiløpere stiller seg spørsmålet: Hvorfor har så sterke tiltak blitt gjort? Hvorfor er reaksjonene så uvanlige og sterke fra Vesten? Sanksjonene er ikke mot russisk langrenn, men mot det russiske regimet. Dette er en katastrofe for Europa, for verden og for skisporten. Slik kan vi ikke ha det, understreker Ulvang overfor avisen.

Flere av de norske skistjernene, blant andre Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, har tidligere stått tydelig fram og forsvart utestengelsen av russiske langrennsløpere.

Dette har de måttet tåle kritikk for fra andre utøvere og den russiske landslagsledelsen, men de norske utøverne står fast på sitt syn.