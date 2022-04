Hegerberg ladet opp til landslagssamling med scoring da Lyon gikk til CL-semifinale

Ada Hegerberg scoret sitt 57. mesterligamål da Lyon slo Juventus 3-0 og tok seg til semifinale. Her fra en tidligere kamp. Foto: Balazs Czagany, MTI via AP / NTB

NTB

Rett før sitt landslagscomeback pyntet Ada Hegerberg på sin scoringsrekord i mesterligaen og hjalp Lyon til semifinale med 3-1 over Juventus.

Hegerberg viste solid form og ble av Uefa kåret til kampens spiller, akkurat som Caroline Graham Hansen ble i Barcelonas kvartfinaleseier mot Real Madrid onsdag.

– Vi er veldig glade for å være videre. Jeg prøvde å gjøre det enkelt i dag. Jeg skal fortsette å jobbe hardt på trening, sa Hegerberg ifølge uefa.com.

Lyon hadde 1-2-tap fra Torino å hevne i kvartfinalereturkampen foran 20.017 tilskuere i klubbens storstue i Décines. Hegerberg var tilbake i laget etter å ha stått over bortekampen, og hun viste seg fram helt fra start.

Hun scoret ledermålet i det 33. minutt, med hodet. Det startet med Melvine Malards innlegg fra høyre som gikk forbi alle og ble løpt opp av Selma Bacha. Da venstrebacken la inn igjen, hadde Hegerberg løpt seg fri ved lengste stolpe, og fra kort hold nikket hun inn sitt 57. mesterligamål.

Mens Juventus fortsatt var rystet doblet Malard ledelsen to minutter senere. Lindsey Horan la inn fra høyre. Martina Lanzini feilberegnet ballbanen, og bak henne dukket Malard opp og nikket inn 2-0.

– Adas mål inspirerte oss. Det viktigste i dag var å ta ledelsen, sa Malard.

Måtte kjempe

Dermed var Lyon i ledelse sammenlagt, og laget ga den aldri fra seg. Catarina Macario la på til 3-0 i det 73. minutt da hun på innlegg fra Delphine Cascarino elegant vendte bort Juventus-kaptein Sara Gama og banket ballen i mål.

Innbytter Andrea Staskova reduserte på et hjørnespark i det 84. minutt, men det kunne ikke ødelegge kvelden for Lyon.

Laget måtte kjempe helt til siste fløyte, og Hegerberg pådro seg et gult kort på overtid da hun etter en tøff duell kom i klammeri med Gama, som også fikk gult.

Den norske stjernespissen bidro til at det blir helfransk semifinale mot erkerivalen Paris Saint-Germain i slutten av april.

Første siden 2019

Torsdag scoret hun i mesterligaens cupspill for første gang siden hun gjorde hattrick i finalen da Lyon i mai 2019 vant mesterligaen for fjerde gang på rad.

Hegerberg slo samme høst Anja Mittags rekord på 51 mesterligamål før hun tidlig i 2020 pådro seg korsbåndskaden som innledet en skadeperiode på nesten to år. Hun sto med 53 scoringer i over to år, men i oktober i fjor spilte hun sin første fotballkamp på 625 dager mot Häcken i mesterligakamp, og hun scoret tre ganger mot Benfica og Häcken før gruppespillet var over.

Lyon la i hennes skadefravær på til fem strake CL-titler, men ble detronisert i fjor. Nå er Hegerberg og lagvenninnene på jakt etter å gjenvinne tronen.

Først skal hun gjøre sitt landslagscomeback. I 2017 sa hun nei til landslaget etter et tungt EM-sluttspill med tre tap og null mål. Siden har Norge måttet greie seg uten sin største internasjonale stjerne, men mandag er Hegerberg på samling igjen foran VM-kvalifiseringskampene mot Kosovo og Polen.