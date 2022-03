Solbakkens menn med rankinghopp

Erling Braut Haaland og Norge har fått et løft på Fifa-rankingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

2-0 over Slovakia og 9-0 over Armenia løfter Norges fotballherrer fire hakk til 41.-plass på den ferske Fifa-rankingen. Samtidig tar Brasil over 1.-plassen.