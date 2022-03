Innbytter Bachmann skjøt PSG til semifinale

NTB

Ramona Bachmann hevet Paris Saint-Germain med sitt innhopp og skjøt laget til semifinale i mesterligaen med 2-2-målet mot Bayern München i 2. ekstraomgang.

Bayern var hardt rammet av koronavirus, skader og utelukkelse, og hadde bare fire sylferske tenåringer på benken i Paris. PSG er videre fordi laget hadde kvalitet å bytte inn foran 27.262 tilskuere på Parc des Princes.

Celin Bizet Ildhusøy ble sittende på benken kampen ut, men sveitsiske Bachmann kom inn i første ekstraomgang og fikk umiddelbart ting til å skje. I det 112. minutt fikk hun ballen fra Ashley Lawrence, ristet av seg to motspillere med en resolutt vending og skjøt mellom beina på stopperen Glodis Viggosdottir i lengste hjørne. Med 2-2 gikk PSG videre med 4-3 sammenlagt.

En svært omstridt scoring ga Bayern 2-1-ledelse i det 55. minutt. Klara Bühl prøvde skuddfoten fra 20 meter. Skuddet traff albuen til lagvenninnen Lea Schüller og endret retning slik at ballen gikk inn i nærmeste hjørne mens keeper sto på feil fot.

Selv om dommerne har tilgang til VAR i kvartfinalene ble målet godkjent, og med 3-3 sammenlagt ble det ekstraomganger på Parc des Princes.

Manglet ti spillere

Bayern München hadde en råtten oppladning til returkampen da Linda Dallmann, Jovana Damnjanovic, Franziska Kett, Karoline Lea Vilhjalmsdottir, Carina Wenninger og Sarah Zadrazil ble koronasmittet. Regner man inn langtidsskadde Marina Hegering, Laura Benkarth og Ivana Rudelic, samt utestengte Viviane Asseyi, manglet laget et tosifret antall spillere.

På benken i Paris satt bare fire Bayern-spillere (to av dem keepere) med tre A-lagskamper til sammen på merittlista, den yngste av dem 16-årige Laura Marie Gloning.

Det virket avgjort da PSG gjorde 1-0 i det 17. minutt. Sandy Baltimores hjørnespark ble klarert tilbake til henne, og hun skrudde ballen i mål bak keeper Leitzig.

Klubbrekord

Bayern svarte bare to minutter senere, også det på dødball. Schüller nikket mot mål på Carolin Simons frispark. Barbora Votikova reddet, men Saki Kumagai nådde returen først og scoret mot gamleklubben.

Etter det omstridte ledermålet hadde Bayern sjanser til å avgjøre, men alt i alt var PSG best og kunne feire med tilhengerne som forbedret lagets publikumsrekord med over 8000. Det skjedde samme dag som Barcelonas kvinner spilte for rekordpublikummet 91.553 på Camp Nou.

Torsdag får PSG vite om erkerivalen Lyon, med Ada Hegerberg, eller italienske Juventus blir motstander i semifinalen.