Eriksen scoret i Parken-comebacket

Christian Eriksen var tilbake på banen i Parken tirsdag. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Christian Eriksen var tirsdag tilbake på banen i Parken for første gang siden hjertestansen. Han fikk igjen nettsus for Danmark i 3-0-seieren over Serbia