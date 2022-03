IBU suspenderer Russland og Hviterussland

Det russiske og hviterussiske skiskytterforbundet er utestengt av IBU. Her er russeren Aleksandr Loginov fra Russland under VM for to år siden. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Det internasjonale skiskytterforbundets eksekutivkomité har gjort som varslet og utestenger Russland og Hviterussland på grunn av krigshandlingene i Ukraina.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) opplyser i en pressemelding at det gjelder fra i dag. For snaut to uker siden ble det klart at IBU hadde satt i gang en prosess for å få dette gjennom.

IBU forklarer at både det russiske skiskytterforbundet (RBU) og det hviterussiske (BiFB) «har brutt de humanitære forpliktelsene for medlemsforbund under IBU-konstitusjonen».

«Disse bruddene fra RBU og BiFB bringer IBU og skiskyttersporten i vanry, og deres aktive medlemskap vil undergrave IBUs og dets medlemmers innsats for å fremme konstitusjonelle prinsipper og formål», heter det videre.