Van Gaals advarsel til ten Hag: – Manchester United er en kommersiell klubb

NTB

Erik ten Hag kobles for tiden sterkt til Manchester United. Det er en trenerjobb han bør styre unna, mener storklubbens tidligere manager Louis van Gaal.

United har trappet opp jakten på en permanent erstatter for Ole Gunnar Solskjær. Ifølge britiske medier var ten Haag i samtaler med klubben i forrige uke. Der skal han ha imponert ledelsen.

52-åringen har de siste sesongene ledet Ajax. I Nederland blir det rapportert at han ønsker seg bort til fordel for en større liga. Men følger han van Gaals oppfordring, ender ikke ten Hag opp på Old Trafford.

– Jeg synes Erik ten Hag er en utmerket trener. En slik trener er alltid bra for Manchester United, men Manchester United er en kommersiell klubb. Det er bedre å gå til en fotballklubb, sier van Gaal, ifølge avisen De Telegraaf.

Nederlands landslagssjef var selv manager i United mellom 2014 og 2016. Han vant FA-cupen i sin siste sesong, men fikk likevel sparken etter å ha havnet på femteplass i Premier League.

Manchester United har slitt kraftig sportslig etter at managerikonet Alex Ferguson ga seg i 2013. Økonomisk er klubben fortsatt blant de sterkeste i verden.