Favoritten Valnes tok sitt første sprintgull i NM

Erik Valnes under sprintfinalen under NM på ski i Harstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Erik Valnes innfridde forventningene og spurtet til seier foran Håvard Moseby på den klassiske NM-sprinten i Harstad.

Det har vært noe usikkerhet rundt formen til Valnes etter nylig koronasykdom, men uten landslagskollegaene på start var han klart best i NM.

– En fornuftig trener og et fornuftig medisinsk apparat har bremset meg litt. Men jeg har hatt en relativt mild variant (av korona), og jeg følte jeg hadde gode argumenter for å gå her. Da la jeg litt press på meg selv. Det er først og fremst deilig å kjenne at kroppen fungerer, sa Valnes til NRK og konkluderte:

– Det er veldig, veldig artig å ta et NM-gull i Troms.

I finalen fikk Bardufoss-løperen lenge tøff matching av Lars Agnar Hjelmeset, men han tok kontroll over løpet mot slutten. Hjelmeset falt fra en medalje og endte sist.

– Det er kjedelig for ham. Han har virkelig styrt showet i dag, og han så veldig pigg ut. Han satte standarden i motbakkene, sa Valnes om Hjelmeset.

Håvard Moseby spurtslo Amund Hoel i kampen om sølvmedaljen. Matz William Jensen ble nummer fire og Herman Martens Meyer nummer fem.

NM-gullet var Valnes' første i sprint. Han ble norgesmester på 10-kilometeren i fjor. Mandag dominerte han med bestetid i prologen og seier både i kvartfinale, semifinale og finale.

2020-mesteren Ansgar Evensen ble slått ut i semifinalen mandag.