Canada til fotball-VM for første gang på 36 år

Canada jubler etter å ha sikret seg sin VM-billett. Foto: Nathan Denette / The Canadian Press via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Canada er klare for fotball-VM i Qatar. Det er første gang siden 1986 at landet skal spille et VM-sluttspill. USA og Mexico nærmer seg.