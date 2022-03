Pérez siket pole i Saudi-Arabias Grand Prix – krise for Hamilton

NTB

Sergio Pérez i Red Bull knep seieren i kvalifiseringen til Saudi-Arabias Grand Prix helt på tampen, foran Ferraris Charles Leclerc som hadde dominert så langt.

Leclerc, som vant sesongåpningen i Bahrain, var raskest i alle treningsomgangene og de to første kvalifiseringsomgangene, men helt mot slutten av den tredje og avgjørende omgangen kom Perez og noterte bestetid, 0,025 sekund foran Leclerc.

I sitt 215. forsøk var det første «pole position» for mexicaneren, som svarte med et jubelbrøl da han over teamradioen fikk beskjed om at han var kvalifiseringsvinner.

– For en runde! Om jeg får 1000 forsøk så tror jeg ikke at jeg slår den tiden. Det var utrolig, sa Pérez.

– Jeg ventet definitivt ikke at Checo skulle kjøre så fort. Det er bare å gratulere, sa Leclerc.

Det ble Ferrari også på tredjeplass ved Carlos Sainz, foran regjerende verdensmester Max Verstappen i Red Bull. De to var vel to tideler bak bestetiden, og langt foran de øvrige.

Hamilton-krise

Sjudobbel verdensmester Lewis Hamilton fikk ikke opp farten i kvalifiseringen og røk sensasjonelt ut i den første omgangen. Han må starte helt nede på 16.-plass søndag. Det er krise. Lagkamerat George Russell sikret sjette startspor.

Hamilton var 0,663 sekund langsommere enn lagkamerat Russell i den omgangen.

– Jeg hadde problemer med balansen i bilen. Dessverre bommet vi med oppsettet, sa Hamilton.

– Vi mangler tempo. Vi er nødt til å skjerpe oss, sa Mercedes-sjef Toto Wolff.

Hamilton har vært kvalifiseringsvinner 103 ganger. Han ble utslått i første kvalomgang i 2017 etter en krasj, men forrige gang det skjedde på grunn av manglende fart var i 2009.

Stygg krasj

Kvalifiseringen ble stanset en lang stund da Mick Schumacher i Haas kjørte i veggen i høy hastighet. Han ble sittende urørlig i bilen uten å gi tegn til at det gikk bra med ham, men senere kom beskjed om at han er fysisk uskadd etter skrekkopplevelsen.

– Hei, alle. Jeg vil bare si at jeg er OK. Takk for alle meldingene. Bilen føltes flott, og vi kommer sterkere tilbake, tvitret Schumacher lørdag kveld fra sykehuset der han er innlagt til observasjon.

Han starter ikke søndag, og Kevin Magnussen blir eneste Haas-fører. Han har 10. startposisjon.

Kvalifiseringen ble startet etter at førerne etter langvarige diskusjoner fredag ble enige om å gjennomføre helgens VM-runde på tross av rakettangrepet mot et oljedepot i byen. Houthi-opprørere i Jemen har tatt på seg ansvaret.