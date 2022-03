Christian Eriksen scoret i landslagscomeback – hyllet av motstanderfansen

Christian Eriksen prøver et skudd i sitt landslagscomeback mot Nederland. Eriksen scoret mindre enn to minutter etter at han kom inn, men kunne ikke berge Danmark fra tap. Foto: Peter Dejong, AP / NTB

NTB

Christian Eriksen kom lørdag på banen for Danmarks landslag for første gang siden hjertestansen under EM i fjor. Han scoret etter to minutter.