Den russiske skistjernen bryter tausheten etter at han mistet flere sponsorer som følge av krigen i Ukraina.

Det er i et intervju med det russiske nyhetsbyrået Tass at Aleksandr Bolsjunov (25) uttaler seg.

Etter Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar, brøt tre sponsorer med russeren. Hanskemerket Kinetixx og stav- og smøreleverandøren Swix avsluttet sine samarbeid med alle russere kort tid etter krigen startet. Skimerket Rossignol, som Bolsjunov går på, stoppet også midlertidig alt samarbeid med russiske utøvere som følge av invasjonen.

– La oss vente og se hva som skjer videre. Situasjonen i verden endrer seg raskt. Jeg håper at alt som skjer vil ta slutt, og at alt vil falle på plass, sier Bolsjunov til Tass, gjengitt av VG.

– Jeg misliker dem ikke for det

Kort tid etter invasjonen la Bolsjunov ut et omstridt innlegg på sin Instagram-profil. Han la ut et bilde av seg selv i en Sovjetunionen-drakt med bildeteksten «CCCP 1980». CCCP er en forkortelse for Sovjetunionen, som Ukraina var en del av fram til oppløsningen i 1991.

– Det er klart at alle selskaper er under press. Rossignol er et team som hjalp og hjelper meg, og gjør alt for at jeg har de beste skiene. Selv om de nå suspenderer samarbeidet offentlig, betyr ikke dette noe. Jeg misliker dem ikke for det. Rossignol er teamet mitt, og kan gjøre en forskjell, sier Bolsjunov til Tass.

Forrige uke var Bolsjunov på scenen på Luzjniki-stadion i Moskva hvor Russland feiret årsdagen for deres annektering av Krim i 2014. President Vladimir Putin holdt tale under arrangementet. Flere andre OL-utøvere var også på scenen.

Therese Johaug raser mot de russiske utøverne som var til stede på Russlands feiring for årsdagen for deres annektering av Krim. Les mer Lukk

Den norske langrennsstjernen Therese Johaug sier overfor NRK at hun forventer en unnskyldning og at russerne tar avstand fra krigen før de kommer tilbake i skisporet.

– Det er ikke riktig, det de gjør. Det er ganske drøyt i mine øyne at de fronter og er med på propagandashowet til Putin, sier Johaug til NRK.

– Jeg tar så sterk avstand fra det at jeg klarer ikke å forholde meg til det. Jeg blir forbannet, sier hun videre.

– Han innså at han gjorde en feil

Instagram-innlegget ble senere slettet. Bolsjunov er for øvrig kaptein i Putins nasjonalgarde.

– Vi kontaktet ham og forklarte ham at Rossignol ikke støtter denne typen innlegg i det hele tatt. Han innså at han gjorde en feil som absolutt ikke var ment, og han slettet umiddelbart innlegget sitt, skrev Rossignols sportsdirektør Colin Barbe i en e-post til TV 2.

Bolsjunov har nylig lagt bak seg en strålende sesong i langrennssporet. 25-åringen tre tre gull under OL i Beijing.